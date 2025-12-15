Nick Reiner, filho de Rob Reiner, é preso suspeito da morte dos pais

Nick Reiner, filho de Rob Reiner e Michele Singer, foi preso nesta segunda-feira (15), por suspeita da morte dos pais. O casal foi encontrado morto em Los Angeles nesse último domingo (14).

Conforme o Departamento de Polícia de Los Angeles, diversas fontes apontaram Nick como autor do crime. O caso é investigado como homicídio.

A revista People informou que Reiner foi detido sob fiança de cerca de 4 milhões de dólares (R$ 21 milhões).

Antes de ser preso, Nick foi interrogado pela Divisão de Roubos e Homicídios da Polícia de Los Angeles. O site TMZ indicou que a possível motivação do assassinato de Rob e Michele ainda não é conhecida

Nick é um dos três filhos do diretor Rob Reiner, famoso por filmes como "Harry e Sally: Feitos um para o Outro" e "Questão de Honra".

A vida pessoal do jovem, no entanto, é marcada por polêmicas envolvendo drogas ilícitas e dependência química. Ele foi internado pela primeira vez em uma clínica de reabilitação aos 15 anos.

Até 2016, ele tinha pelo menos 17 internações registradas pelo mesmo motivo. À época, Nick tinha 22 anos e comentou publicamente sobre o problema de saúde em entrevista à People.

Morte do cineasta

O cineasta e ator Rob Reiner e a esposa, Michele Singer, foram encontrados mortos na mansão da família, no sul da Califórnia.

O canal NBC citou uma fonte próxima à família segundo a qual os corpos tinham ferimentos provocados por arma branca.