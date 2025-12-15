Quem é Nick Reiner, filho suspeito de assassinar Rob Reiner

Nick Reiner, de 32 anos, é apontado como o principal suspeito de matar os pais, o cineasta Rob Reiner, 78, e a atriz e fotógrafa Michelle Singer Reiner, 68.

Conforme investigação do Departamento de Polícia de Los Angeles (LAPD), o casal foi assassinado nesse domingo (14), na mansão onde vivia, em Los Angeles.

As vítimas foram encontradas mortas com ferimentos compatíveis com arma branca. Equipes de bombeiros e policiais foram acionadas para atender o caso, mas eles já estavam sem vida quando as autoridades chegaram ao local.

Rob e Michelle eram casados desde 1989 e viviam no oeste da cidade de Los Angeles.

Quem é Nick Reiner?

Segundo veiculado pela revista People, Nick é um dos três filhos do diretor, famoso por filmes como "Harry e Sally: Feitos um para o Outro" e "Questão de Honra".

A vida pessoal do jovem, no entanto, é marcada por polêmicas envolvendo drogas ilícitas e dependência química. Ele foi internado pela primeira vez em uma clínica de reabilitação aos 15 anos.

Até 2016, ele tinha pelo menos 17 internações registradas pelo mesmo motivo. À época, Nick tinha 22 anos e comentou publicamente sobre o problema de saúde em entrevista à People.

A luta contra a dependência química virou tema do filme "Being Charlie", dirigido por Rob Reiner e coescrito por Nick. Na trama, o jovem abordou a própria juventude marcada pelo vício e pelas tentativas de se livrar das drogas.

O filme teve o ator Nick Robinson, conhecido por "Jurassic World", no papel principal, inspirado em Nick Reiner.

Investigações

No domingo (14), equipes dos bombeiros e da polícia foram acionadas para atender uma ocorrência em uma mansão no oeste de Los Angeles. Com o chamado para atendimento médico, as autoridades chegaram cerca de dez minutos depois, mas já encontraram Rob e Michelle sem sinais vitais.

O caso é investigado como duplo homicídio. No entanto, a polícia não divulgou oficialmente prisões, interrogatórios ou motivação do crime.

Os agentes de segurança trabalham para tentar reconstruir os últimos momentos do casal e do filho suspeito.