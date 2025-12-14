Roberto Carlos sofre acidente de carro durante gravação de clipe de fim de ano da TV Globo

O cantor Roberto Carlos sofreu um acidente de carro, durante a gravação de clipe de fim de ano da TV Globo, em Gramado, no Rio Grande do Sul, na madrugada deste domingo (14). Ele foi levado ao hospital, onde passou por exames, e foi liberado.

Conforme o comunicado da TV Globo, "houve uma falha no Cadillac conduzido pelo cantor Roberto Carlos, que atingiu três carros da equipe do artista".

"Roberto Carlos e outras três pessoas de sua equipe foram levados ao hospital Arcanjo São Miguel, atendidos para exames e liberados", concluiu a nota da TV Globo.

O portal G1 noticiou que o cantor dirigia um Cadillac 1960 em uma subida íngreme, quando houve uma falha mecânico.

O veículo desceu de ré e atingiu outros três carros e uma árvore, segundo informações do Comando Rodoviário da Brigada Militar.

Roberto Carlos e equipe estão em Gramado, no Rio Grande do Sul, para a gravação do Especial de fim de ano da TV Globo.