Ex-BBBs Laís Caldas e Gustavo Marsengo anunciam gravidez surpresa

Laís Caldas, de 34 anos, e Gustavo Marsengo, de 35, anunciaram neste sábado (13) que estão à espera do primeiro bebê. O casal, que se conheceu durante o BBB 22, dividiu a novidade com os fãs por meio de uma publicação conjunta nas redes sociais.

No post, eles contaram que a gestação não foi planejada. “Estávamos ansiosos para contar essa novidade para vocês”, escreveram. Em seguida, explicaram a surpresa com a chegada do bebê: “Fomos pegos de surpresa. Mas entendemos que tudo acontece no tempo de Deus, e não no nosso”.

O casal ainda celebrou o momento especial: “O maior presente e a maior benção das nossas vidas está a caminho”.

Veja também Zoeira Após 5 anos de obras, ex-BBBs mostram detalhes da mansão luxuosa de mais de 1000 m² Zoeira Tadeu Schmidt revela capital no Nordeste que vai receber Casa de Vidro do BBB 26

A gravidez foi revelada cerca de três meses após o casamento dos ex-BBBs. Laís e Gustavo oficializaram a união em setembro, em uma cerimônia religiosa realizada na Basílica Menor de Nossa Senhora da Conceição Aparecida, em São José do Rio Preto, no interior de São Paulo.

Após a celebração na igreja, os noivos receberam cerca de 250 convidados em uma festa marcada por decoração em tons de verde, em homenagem ao Palmeiras, time do noivo. O evento contou com diversas atrações musicais, como orquestra, banda e DJs, além de uma coreografia especial do casal para a abertura da pista de dança.