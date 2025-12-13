Após 5 anos de obras, ex-BBBs mostram detalhes da mansão luxuosa de mais de 1000 m²

Mariana Felício e Daniel Saullo seguem firmes como um dos relacionamentos mais duradouros surgidos no "Big Brother Brasil". Juntos desde o "BBB 6", os ex-participantes celebram uma nova fase da vida após se mudarem, em 2025, para uma mansão no Sul de Minas Gerais, que demandou cinco anos de obra.

Pais de quatro filhos, Anita, Antônio e os gêmeos José e João, eles escolheram Passa Quatro, cidade natal de Daniel, para erguer a casa dos sonhos. O imóvel tem mais de mil metros quadrados de área construída, está em um terreno de aproximadamente 3 mil m² e oferece vista privilegiada para a Serra da Mantiqueira.

Durante a construção, o casal dividiu detalhes do projeto com os seguidores por meio do canal Família Mariel. A decisão de sair dos grandes centros urbanos veio do desejo de criar os filhos em um ambiente mais tranquilo, próximo à natureza e também à fábrica de refrigerantes da família de Daniel.

"Essa casa não é só um sonho realizado. É um projeto de vida. Estamos fazendo tudo com o que há de melhor, dentro do nosso alcance", afirmou Daniel Saullo nas redes sociais, ainda na fase final da obra.

A mansão conta com cinco suítes, uma para o casal e outras quatro destinadas às crianças, além de ambientes integrados de sala e cozinha, varanda ampla e um deck com piscina voltado para as montanhas. O projeto inclui ainda academia, sauna, dois spas, sala de cinema e até uma capela.

Com tecnologia construtiva canadense, a estrutura utiliza blocos mais leves que o concreto tradicional, garantindo isolamento térmico. Os quartos receberam pisos de madeira maciça, enquanto a área social conta com aquecimento no piso, pensado especialmente para o clima frio da região.

Mariana e Daniel, que também foram vice-campeões do "Power Couple Brasil 4", se mudaram definitivamente para a mansão em maio de 2025 e seguem compartilhando registros da nova rotina em família.