Dez anos após o BBB, Munik Nunes compartilha rotina da maternidade

O Big Brother Brasil (BBB) 16, que teve Munik Nunes como grande vencedora, completa dez anos e reacende a curiosidade do público sobre o destino da ex-sister.

Na época com apenas 19 anos, a goiana conhecida como Pequi se destacou pelo carisma, pela energia nas festas, das quais costumava sair por último, e por um envolvimento amoroso com o falso participante libanês vivido por Juliano Laham.

Uma década depois do confinamento, Munik vive um momento bem diferente. Casada, mãe da pequena Catarina e com mais de 11 milhões de seguidores no Instagram, ela construiu uma sólida carreira como influenciadora. Aos 29 anos, divide o conteúdo entre campanhas publicitárias e momentos da rotina familiar, mantendo o engajamento conquistado após o reality.

Veja também Zoeira BBB 26: 'Big Day' acontece hoje (9); veja horário e como assistir

Atualmente, Munik é casada com o empresário Paulinho Simão, que no passado chegou a ser noivo de Emilly Araújo, campeã do BBB 17.

Antes mesmo da fama, a ex-BBB já manifestava o desejo de ser mãe, sonho que se concretizou em abril de 2024, com o nascimento de Catarina. Ao anunciar a chegada da filha nas redes sociais, Munik emocionou os seguidores. "Nossa filha veio ao mundo para nos trazer felicidade, leveza e ainda mais amor. Filha, o dia do seu nascimento ficará marcado em nossas vidas para sempre. Te amamos, pinguinho de gente", escreveu.

Após o parto, ela revelou ter priorizado totalmente a maternidade, deixando os cuidados pessoais em segundo plano. Mais de um ano depois, contou que conseguiu perder 12 kg e retomar hábitos saudáveis. Em um relato sincero, desabafou: "Depois da gestação, eu me doei tanto que, em algum momento, me deixei por último. Quando eu olhava no espelho, já não me reconhecia mais. O corpo muda, a rotina muda, e a gente muda também".

Com o passar do tempo, Munik afirma ter aprendido a se cuidar novamente, respeitando os próprios limites. Segundo ela, o processo foi feito com calma e sem cobranças. "Voltei a me olhar com carinho. Eu voltei a me gostar. Eu voltei a ser eu, no meu ritmo, no meu tempo, do meu jeito", declarou.

Mesmo realizada com a maternidade, a ex-campeã já sinaliza planos de aumentar a família. No fim de novembro, Munik apareceu em um consultório médico e contou ter retirado o DIU. Na legenda, deixou no ar a expectativa dos fãs: "Agora é só esperar o que vem por aí."