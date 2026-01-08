Fernanda Paes Leme volta à Globo em novela vertical

Fernanda Paes Leme voltou às produções de dramaturgia da Globo após mais de uma década afastada das novelas da emissora. A atriz e apresentadora assinou contrato nesta quinta-feira (8) para integrar o elenco da próxima novela vertical do Globoplay, formato pensado especialmente para o consumo rápido no streaming. A informação é do colunista Gabriel Vaquer.

A Globo confirmou ao jornalista que Fernanda será um dos principais nomes de "Uma Babá Milionária", obra que tem estreia prevista ainda para este ano na plataforma, embora a data oficial ainda não tenha sido divulgada. As gravações começam já na próxima segunda-feira (12).

Além de Fernanda, a produção também contará com Laryssa Ayres, que retorna às novelas da Globo depois de um período longe da atuação na emissora. A atriz, que integrou o elenco de "Malhação" até 2017, dividirá o protagonismo da história.

A trama é assinada por Gustavo Reiz, autor experiente no gênero e conhecido do público. Em 2023, ele foi responsável por "Fuzuê", exibida na faixa das sete, e acumula passagens por outras emissoras, como Record e SBT.

Trama de 'Uma Babá Milionária'

Na história, Carolina, personagem de Laryssa Ayres, é uma mulher forte e determinada, marcada pelo trauma do desaparecimento da filha logo após o nascimento. Esse acontecimento define sua trajetória e suas escolhas ao longo da narrativa.

Fernanda Paes Leme interpreta Valentina, a grande antagonista da novela. Ambiciosa e manipuladora, a personagem não mede esforços para manter o poder e eliminar qualquer ameaça, fazendo de Carolina sua principal rival.

A última participação de Fernanda em novelas da Globo foi em 2012, no elenco de "Salve Jorge". Desde então, ela se dedicou principalmente à carreira de apresentadora e, no ano passado, integrou o elenco da Dança dos Famosos, exibida no Domingão com Huck.

Produzida pela Formata, "Uma Babá Milionária" terá 50 episódios, com duração de até dois minutos cada. A direção é de Roberta Richard.