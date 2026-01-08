Fernanda Paes Leme volta à Globo em novela vertical
Atriz será vilã de nova produção curta do Globoplay.
Fernanda Paes Leme voltou às produções de dramaturgia da Globo após mais de uma década afastada das novelas da emissora. A atriz e apresentadora assinou contrato nesta quinta-feira (8) para integrar o elenco da próxima novela vertical do Globoplay, formato pensado especialmente para o consumo rápido no streaming. A informação é do colunista Gabriel Vaquer.
A Globo confirmou ao jornalista que Fernanda será um dos principais nomes de "Uma Babá Milionária", obra que tem estreia prevista ainda para este ano na plataforma, embora a data oficial ainda não tenha sido divulgada. As gravações começam já na próxima segunda-feira (12).
Além de Fernanda, a produção também contará com Laryssa Ayres, que retorna às novelas da Globo depois de um período longe da atuação na emissora. A atriz, que integrou o elenco de "Malhação" até 2017, dividirá o protagonismo da história.
A trama é assinada por Gustavo Reiz, autor experiente no gênero e conhecido do público. Em 2023, ele foi responsável por "Fuzuê", exibida na faixa das sete, e acumula passagens por outras emissoras, como Record e SBT.
Trama de 'Uma Babá Milionária'
Na história, Carolina, personagem de Laryssa Ayres, é uma mulher forte e determinada, marcada pelo trauma do desaparecimento da filha logo após o nascimento. Esse acontecimento define sua trajetória e suas escolhas ao longo da narrativa.
Fernanda Paes Leme interpreta Valentina, a grande antagonista da novela. Ambiciosa e manipuladora, a personagem não mede esforços para manter o poder e eliminar qualquer ameaça, fazendo de Carolina sua principal rival.
Veja também
A última participação de Fernanda em novelas da Globo foi em 2012, no elenco de "Salve Jorge". Desde então, ela se dedicou principalmente à carreira de apresentadora e, no ano passado, integrou o elenco da Dança dos Famosos, exibida no Domingão com Huck.
Produzida pela Formata, "Uma Babá Milionária" terá 50 episódios, com duração de até dois minutos cada. A direção é de Roberta Richard.