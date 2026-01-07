'Conformity Gate': fãs criam teorias e apostam em episódio extra de 'Stranger Things'

Mesmo após o encerramento oficial, no fim de 2025, "Stranger Things" voltou ao centro das discussões nas redes sociais. A movimentação ganhou força com a teoria batizada de “Conformity Gate”, que sugere a existência de um episódio final extra para esclarecer pontos considerados em aberto na trama.

A hashtag se espalhou rapidamente, impulsionada por fãs que passaram a revisitar cenas do último capítulo em busca de símbolos, diálogos e referências visuais que indicariam que o desfecho apresentado não seria totalmente definitivo. Até agora, a Netflix não confirma a hipótese, mas marcou para esta quarta-feira (7) um anúncio que aumentou ainda mais a expectativa do público.

O que já está confirmado é a estreia, no próximo dia 12, do documentário “One Last Adventure: The Making of Stranger Things 5”, dirigido por Martina Radwan. A produção promete mostrar os bastidores da última temporada e oferecer “um olhar íntimo sobre os anos de dedicação investidos na produção da série que definiu uma geração, criada pelos irmãos Duffer”.

Teorias de fãs de 'Stranger Things'

Entre as teorias mais comentadas está a de que Vecna, interpretado por Jamie Campbell Bower, não teria morrido de fato. Para parte dos fãs, os acontecimentos do episódio final seriam fruto da mente do vilão, e um eventual capítulo extra revelaria a verdadeira conclusão.

Outra leitura recorrente aponta para a existência de uma realidade paralela criada por Vecna. Posturas corporais semelhantes entre os personagens, roupas laranjas associadas a ambientes prisionais e cortes de cabelo parecidos com o do antagonista são citados como indícios.

Detalhes simbólicos também alimentam as especulações. Em uma das cenas finais, livros de Dungeons & Dragons aparecem organizados de modo a formar “X A LIE” (“X é mentira”, em interpretação livre), o que fãs interpretam como referência à Dimensão X e à ideia de que tudo seria uma farsa. Além disso, referências visuais ao filme “O Show de Truman” reforçam a teoria de uma realidade manipulada.

O desaparecimento de personagens como Vickie, Suzie e Murray também gera questionamentos. A ausência deles no desfecho é vista por alguns como intencional e ligada às regras do universo da série.