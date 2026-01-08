Priscilla usa rumor de BBB 26 para divulgar musical

Cotada nas últimas semanas para integrar o Camarote do BBB 26, Priscilla, ex- Alcântara, resolveu colocar um ponto final nas especulações. A artista anunciou que estará nos palcos a partir de 21 de fevereiro, quando estreia o musical em que dará vida à boneca Susi, o que inviabiliza qualquer participação no reality da Globo.

Nas redes sociais, Priscilla publicou um vídeo em que aparece chegando ao Teatro Sérgio Cardoso, em São Paulo, puxando uma mala, cena que rapidamente foi associada ao confinamento do BBB. A encenação, no entanto, era uma jogada de divulgação do espetáculo. “Estou pronta para ser Susi. Não vejo a hora de contar essa história onde ser real é o maior ato de coragem”, escreveu.

A publicação divertiu os fãs, que entraram na brincadeira. “Eu jurando que era BBB!”, comentou um seguidor. Outros elogiaram a estratégia de marketing e relembraram trabalhos anteriores da cantora nos palcos, destacando a expectativa para o novo papel.

Enquanto Priscilla afasta os boatos, a lista de possíveis participantes do BBB 26 segue movimentando as redes. O apresentador Tadeu Schmidt já adiantou que o elenco será “impossível de chamar de fraco”, aumentando ainda mais a curiosidade do público. A nova edição deve reunir 24 confinados, entre Pipoca, Camarotes e Veteranos, apostando em nomes conhecidos, retornos polêmicos e perfis competitivos para aquecer o jogo.