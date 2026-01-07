Shakira é especulada para próximo show gratuito em Copacabana

O nome de Shakira passou a ser especulado para o próximo megashow gratuito na Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro, em meio aos boatos envolvendo o nome de diversas artistas da música pop. Os fãs da cantora colombiana foram à loucura após o serviço de streaming Deezer disparar um e-mail nesta quarta-feira (7) para os usuários informando que o show está confirmado para o dia 9 de maio.

Legenda: Show em Copacabana aparece na agenda da cantora no serviço de streaming de música Deezer. Foto: Reprodução/Deezer.

Para gerar mais ansiedade ainda nos fãs, o prefeito do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, publicou na rede social X um trecho da música "Hips Dont't Lie", acompanhado da legenda "Será? Eu não sei de nada!". Anteriormente, Paes já havia lançado uma enquete em suas redes sociais perguntando quem seria a próxima atração, e o nome de Shakira aparecia nas opções, ao lado de gigantes como Beyoncé, Britney Spears, Rihanna, Paul McCartney e U2.

A Prefeitura do Rio também entrou no embalo e respondeu uma internauta no X afirmando que "bonito mesmo é ver a galera ficando loca loca loca", em referência à canção da artista, intitulada "Loca".

Shakira esteve no Brasil em fevereiro de 2025, com shows no Rio de Janeiro e em São Paulo, para a turnê mundial "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour".

Veja também Zoeira Tadeu visita casa do BBB 26, mas não revela decoração: 'Arrepiado' Verso Viúvo revela causa da morte de Brigitte Bardot Zoeira Entenda caso de brasileira noiva com falso Brad Pitt em Erechim, no RS

Fã clube faz alerta

A aba shows da página oficial de Shakira no Deezer de fato mostra uma data de turnê na Praia de Copacabana, mas a informação pode ser falsa, segundo o perfil Shakira Brasil, fã clube da artista colombiana. Conforme a página, o show começou a aparecer na seção de Shakira na Deezer pois o streaming é vinculado ao site Songkick, que dispara alertas sobre shows e turnês.

Conforme o Shakira Brasil, foi criado um show falso na plataforma, o que fez a Deezer disparar o e-mail para os clientes. O falso concerto já teria sido retirado do ar, conforme alertou o fã clube.

Em teste por volta de 15h30, a reportagem verificou que quando se clica para "garantir ingressos" e saber mais informações sobre o evento, a página que abre dá erro, como se o evento não existisse mais no site da Songkick.

O Diário do Nordeste solicitou esclarecimento sobre o fato à Deezer, e aguarda retorno para atualizar esta matéria.