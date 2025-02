Shakira faz gesto para ouvir fãs xingando Piqué em primeiro show no Brasil; veja vídeo

Shakira estreou uma série de apresentações no Brasil nesta terça-feira (11), com um show no Rio de Janeiro. Durante a apresentação, os fãs começaram a xingar o ex-marido dela, o jogador de futebol Gerald Piqué, ao que a cantora respondeu com um gesto para ouvir melhor o público.

O momento foi capturado por pessoas que estavam na plateia e depois publicado nas redes sociais. O xingamento coletivo aconteceu após Shakira anunciar que cantaria "Las Mujeres Ya No Lloran”, que fez como indireta ao ex.

VEJA O VÍDEO

Veja também Zoeira Fora da TV há 4 anos e com nova profissão: veja por onde anda a atriz que fez a professora Mariquinha em ‘Cabocla’ Zoeira Com Ozzy Osbourne, Black Sabbath fará show de despedida na Inglaterra; saiba quando

Relembre o término entre Shakira e Piqué

Shakira e Piqué foram casados por 11 anos até se separarem em 2022. O caso foi amplamente repercutido na mídia, após a cantora acusar o ex-companheiro de traição. Segundo boatos da época, ela teria descoberto a história ao voltar de viagem e perceber que uma geleia que guardava na geladeira foi consumida. Como o jogador não gostava do alimento, ela deduziu que outra pessoa teria comido.

O fato curioso, porém, foi desmentido por Shakira pouco tempo depois em uma entrevista para o The Sunday Times. Em outubro de 2024, a cantora lançou o single "Soltera", considerado um hino à solteirice. A música já conta com mais de 160 milhões de visualizações no YouTube.

Shakira no Brasil

A cantora colombiana fará mais um show no Brasil nesta quinta-feira (13), no Estádio do MorumBIS. Os valores dos ingressos variam de R$ 245 a R$ 980.

Quais os valores dos ingressos em SP?

Cadeira Inferior: R$ 750 (inteira); R$ 375 (meia)

Cadeira Superior: R$ 780 (inteira); R$ 390 (meia)

Arquibancada: R$ 490 (inteira); R$ 254 (meia)

>> Acesse nosso canal no Whatsapp e fique por dentro das principais notícias.