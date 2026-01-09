Patixa Teló marca presença em ação do BBB 26; conheça a influencer

A influenciadora Patixa Teló, popularmente chamada de “Rainha do Amazonas”, ganhou destaque nas redes sociais nessa quinta-feira (8) após participar do “Espiadinha BBB 26”, evento promovido pela TV Globo que apresentou a casa do Big Brother Brasil 26. A estreia oficial do reality está marcada para esta segunda-feira (12).

Patixa foi uma das convidadas da ação especial organizada pela emissora, que reuniu influenciadores e profissionais da imprensa para conhecer os espaços do confinamento antes do início do programa.

Durante o evento, a influenciadora apareceu em diversos registros divulgados nos perfis oficiais da Globo. Ela participou de dinâmicas com outros convidados, dublou áudios icônicos de edições anteriores do reality, conheceu o apresentador Tadeu Schmidt, visitou um dos quartos da casa e marcou presença em uma festa realizada no gramado do local.

O “Espiadinha BBB” contou ainda com nomes como Joel Marques, Negrete, Menina Veneno, Allan Barros, Ruan Juliet, Rafael Santos e Nicoly Martins.

Quem é Patixa Teló

Aos 48 anos, Patixa Teló se consolidou como uma figura carismática da internet, conhecida por danças espontâneas, bom humor e pelo hábito curioso de cobrar Pix para tirar fotos com admiradores. Ela tem mais de 1,7 milhão de seguidores no Instagram.

Antes da fama, trabalhava em frente a uma loja no centro de Manaus. Segundo relatos da mãe, Iraci Souza, Patixa sempre contribuiu com a casa, mesmo em períodos de poucas condições financeiras.

Patixa adotou o nome desde cedo. Atualmente, ela se identifica como uma pessoa com Síndrome de Down, após a mãe relatar que, ao nascer, o médico descreveu o caso como o de um “bebê especial”.

O reconhecimento nacional se intensificou em 2024, quando ela participou do reality Rancho do Maia, idealizado por Carlinhos Maia.