Pote de geleia teria sido pista para Shakira descobrir traição de Piqué

Passados sete meses do anúncio do fim do casamento de Shakira e Gerard Piqué, a separação do casal continua repercutindo, agora com novas informações sobre suposta traição do espanhol.

Informações publicadas pelo site Page Six, na semana passada, afirmam que a separação foi motivada após Shakira descobrir a relação extraconjugal do até então marido com Clara Chia Marti, atual namorada do jogador.

Agora, segundo publicado pela revista Vogue, a influenciadora de entretenimento Ker Weinstein declarou que a cantora colombiana teria descoberto o caso de Piqué com Clara quando percebeu “que alguém estava comendo comida da geladeira que Piqué não gostou”.

A suspeita surgiu originalmente a partir da declaração dada pela cantora em maio passado, quando foi questionada sobre o videoclipe de "Parabéns (Te felicito)" em colaboração com Rauw Alejandro. A canção de sucesso foi lançada um mês antes de anunciar o rompimento com o ex- jogador de futebol.

“Eu estava indo para a geladeira para descobrir a verdade”, disse Shakira no programa britânico This Morning, ao ser questionada sobre o simbolismo da cena do vídeo da música em que ela abre a geladeira e encontra a cabeça de Raw Alejandro, o cantor com quem colabora naquele tema.

Geleia comida

Segundo o Page Six, ao retornar para casa após um período em viagem por conta de compromissos profissionais, Shakira notou que alguém tinha comido a geleia da qual ela gosta. A situação a fez acender o sinal, já que Piqué não gostava dessa mesma geleia.

Em junho de 2022, Shakira e Piqué anunciaram, oficialmente, o fim do relacionamento de 12 anos, pedindo “respeito à privacidade”. O casal se conheceu pouco antes da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Hoje, têm dois filhos: Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7. Semanas após a separação, Piqué assumiu namoro com Clara Chía.