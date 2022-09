Pela primeira vez, Shakira fala sobre separação de Piqué: 'horas sombrias'

Após anúncio do fim de casamento com o jogador Gerard Piqué, a cantora Shakira desabafou pela primeira vez sobre o momento. "É muito difícil falar sobre a separação, ainda mais que é a primeira vez que falo sobre isso em uma entrevista. É difícil falar porque eu ainda passo por ela", relatou para a revista Elle, dos Estados Unidos.

Em julho deste ano, Shakira e Piqué anunciaram, oficialmente, o fim do relacionamento de 12 anos, pedindo “respeito à privacidade”. O casal se conheceu pouco antes da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul. Hoje, têm dois filhos: Milan, de 9 anos, e Sasha, de 7.

Conforme relatou, o processo tem sido difícil tanto porque a mídia foca na família dela, quanto porque percebe ser uma "separação incomum".

Shakira Cantora "Tem sido difícil não só para mim, mas para as crianças também. Extremamente difícil. Há paparazzi acampados na porta da minha casa 24h por dia".

Em meio à separação, Shakira passou a refletir sobre as mulheres ao redor do mundo que passam por dificuldades.

"Esta é provavelmente a hora mais sombria da minha vida. E às vezes eu sinto que tudo isso é um pesadelo e que eu vou acordar em algum momento. Mas não, é real", disse.

A cantora ainda relatou a decepção pela vulgarização, por parte da mídia, da relação dela com Piqué. "E tudo isso enquanto meu pai está na UTI e eu tenho lutado em diferentes frentes".

Proteção aos filhos

Por conta da midiatização do divórcio, Shakira busca blindar e proteger os filhos ao máximo. "Não há um lugar que eu possa me esconder com meus filhos, exceto a minha casa. Nós não podemos ir a um parque como uma família normal, ou tomar um sorvete sem que alguém nos siga", relatou.

Shakira Cantora "Eu tento protegê-los, porque essa é minha missão número um na vida. Mas e quando eles escutam algo na escola ou chega até eles alguma notícia desagradável?".

Para ela, o excesso de exposição sobre esse caso é perturbador para os filhos. "Eles não merecem se sentir observados a cada segundo, fotografados na saída da escola ou seguidos por paparazzi. Eles merecem uma vida normal", acrescentou.

Segundo o Uol, citando a Elle, Shakira também garantiu que muitas matérias são mentirosas e pediu privacidade. "É apenas um circo total, e todo mundo está especulando sobre todos esses aspectos de nossas vidas, e mais importante, de nossos filhos, e muito disso nem é verdade", falou.

Discordância no divórcio

Shakira e Gerard Piqué discordam sobre como será feita a divisão da guarda dos filhos. Enquanto a cantora quer deixar a Espanha, o jogador insiste para que as crianças permaneçam no país europeu.

"Temos um trabalho a fazer para esses dois garotos incríveis, e tenho fé que descobriremos o que é melhor para o futuro deles, seus próprios sonhos na vida e qual é uma solução justa para todos os envolvidos. E espero e agradeceria se tivéssemos espaço para fazer isso em particular", concluiu.