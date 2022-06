Separação de Shakira e Piqué envolve fortunas milionárias, mansões e ilha

Após oficializarem o fim da união, Shakira e Gerard Piqué precisam decidir sobre a guarda dos filhos — Milan, de 9 anos, e Sasha, 7 anos — e a partilha de bens. Apesar de nunca terem casado, os dois acumularam, ao longo dos 12 anos de relacionamento, milhares de dólares, além de adquirirem diversos imóveis juntos.

O ex-casal vivia em uma mansão de 1.500 metros quadrados no bairro nobre de Pedralbes, em Barcelona, Espanha. Quando comprarem o imóvel, em 2015, desembolsaram cerca de 5 milhões de euros, aproximadamente R$ 16,95 milhões na cotação da época. As informações são do jornal Extra.

O bem conta com três andares, sete quartos, duas cozinhas, piscina com cascata e academia. Neymar chegou a ser vizinho deles. A propriedade é cercada por um jardim que impende que a casa seja vista por quem passa pela rodovia próxima.

Em 2012, eles adquiriram outro imóvel na região metropolitana de Barcelona, em Espulgues de Llobregat. Com cerca de 3.800m², o local custou 4,5 milhões de euros, aproximadamente R$ 10,35 milhões na cotação da época.

Na ocasião, o casal ainda comprou a residência vizinha para aumentar a privacidade, mas o valor dela não foi divulgado. Juntos, eles reformaram o local, que contava com quadra de tênis, academia e estúdio musical, onde a cantora chegou a gravar algumas canções.

Ainda há propriedades dos antigos companheiros espalhadas pelo mundo, como uma casa em Barranquilla, terra natal de Shakira na Colômbia; outra residência na República Dominicana; uma mansão em Miami e um apartamento em Nova York, ambos nos Estados Unidos; outro imóvel na ilha italiana de Capri; e até uma ilha nas Bahamas.

O arquipélago foi adquirido por R$ 29 milhões em sociedade com o músico Roger Water, e eles tinham o objetivo de construir um resort no local. Shakira ainda matinha uma residência no endereço, onde afirmava morar entre 2012 e 2014, período em que o governo espanhol alega que ela supostamente sonegou impostos de residência no país europeu.

Além de bens, a cantora e Piqué possuem fortunas líquidas avaliadas em 300 milhões e 80 milhões de dólares, respectivamente, conforme a Celebrity Net Worth.

Segundo o jornal espanhol El economista, os advogados deles estão atuado na divisão de bens, e um não tem interesse no dinheiro do outro.

