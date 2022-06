Shakira e Piqué são flagrados em jogo de beisebol do filho após separação

Shakira e Gerard Piqué foram flagrados na companhia do filho, na República Checa. O ex-casal viajou para ver o herdeiro mais velho, Milan, competir em um torneio de beisebol. Imagens dos dois foram divulgadas pelo programa Socialite, do canal Telecinco — rede de televisão espanhola.

Em foto divulgada por canal de TV, Shakira aparece sorrindo para algumas crianças que falam com ela. Já Piqué aparece sozinho com cara fechada.

Legenda: Piqué aparece sozinho em foto divulgada por TV Foto: Reprodução/Telecinco

Separação

O casal se separou após 11 anos de relacionamento e em meio a rumores de infidelidade por parte do jogador do Barcelona. O anúncio foi feito por meio da agência de Shakira, na manhã de sábado (4)."Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem-estar de nossos filhos, que são nossa maior prioridade, pedimos respeito à privacidade", diz uma curta nota divulgada.

Ainda conforme o programa Socialite, após o jogo do filho, Shakira programou retorno para Barcelona com os herdeiros, enquanto Piqué planejou uma viagem com amigos para as Maldivas.