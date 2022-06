Shakira diz que ambulância flagrada na sua casa era para pai: 'sofreu uma queda'

Após confirmar o fim do relacionamento com o jogador Gerard Piqué, a cantora Shakira usou as redes sociais, neste sábado (4), para esclarecer por que uma ambulância foi flagrada em frente a própria mansão, em Barcelona, Espanha, em 28 de maio.

Conforme a artista relatou, o veículo foi chamado para socorrer o pai dela, após ele sofrer uma queda. Na sexta-feira (3), a revista ¡HOLA! divulgou que o automóvel havia atendido a própria cantora, que teria passado mal ao descobrir uma traição do companheiro.

"Recentemente recebi algumas mensagens de preocupação de pessoas que disseram que fui vista em uma ambulância em Barcelona. Queria esclarecer que as fotos foram tiradas no dia 28 (de maio), quando meu pai infelizmente sofreu uma queda considerável", escreveu ela, em um relato publicado no Twitter.

"O acompanhei em uma ambulância até o hospital, onde ele se recupera favoravelmente. Obrigada a todos, de coração, por seu apoio e carinho de sempre", detalhou.

Fim da relação de 12 anos

Legenda: Piqué e Shakira se conheceram durante a Copa do Mundo de 2010 e estavam juntos há 12 anos Foto: Manel Montilla/MD

A cantora Shakira e o jogador Gerard Piqué anunciaram, oficialmente, o fim do relacionamento. O comunicado conjunto, em que o casal pediu “respeito à privacidade”, foi emitido através de agência de comunicação.

“Lamentamos confirmar que estamos nos separando. Pelo bem estar dos nossos filhos, que são nossa prioridade máxima, pedimos respeito à privacidade. Obrigada pela compreensão”, aponta o comunicado, segundo o jornal espanhol Mundo Deportivo.

Ainda conforme a publicação, Piqué já estava fora de casa há três meses, e a decisão de oficializar a separação veio pelo “desgaste na relação”.

O casal se conheceu pouco antes da Copa do Mundo de 2010, na África do Sul, competição na qual a seleção da Espanha foi campeã. Naquele ano, Shakira e Piqué iniciaram o relacionamento. Hoje, têm dois filhos: Milan, de 9 anos, e Sasha, de 6.

Ambos nunca chegaram a se casar. Em entrevista ao podcast "Planet Weirdo" em 2019, ela revelou que "casamentos são assustadores" e disse preferir "manter o jogador sempre atento".

BOATOS DE TRAIÇÃO

Na última semana, os rumores sobre a separação do casal aumentaram, motivando forte cobertura pela imprensa espanhola e a presença de paparazzi na porta da residência da família e no apartamento que Piqué mantém em Barcelona.

A informação sobre o fim do casamento foi encaminhada, inicialmente, pelo jornal El Periódico, segundo o qual Piqué teria sido flagrado por Shakira com outra mulher.

Quer saber mais sobre cultura pop, filmes, séries e famosos num só canal? O Zoeira está no Telegram! Acesse o link: https://t.me/zoeira_dn