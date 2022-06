Shakira foi atendida por ambulância após descobrir traição de Piqué, diz revista

Dias antes da informação sobre o fim do relacionamento entre a cantora Shakira e o jogador Gerard Piqué ser divulgada, uma ambulância teria sido flagrada em frente a mansão que o casal dividia em Barcelona, Espanha. Segundo divulgou a revista ¡HOLA!, nesta sexta-feira (3), o veículo foi chamado para atender a artista que teria passado mal após descobrir uma suposta traição do companheiro.

Conforme a publicação, ela teria tido uma crise de ansiedade e choro, precisando de atendimento médico no dia 28 de maio. O craque do Barcelona estava no local e aparentava estar nervoso e preocupado. Ele teria abraçado a companheira na tentativa de acalmá-la.

A informação sobre o fim do relacionamento entre os dois foi divulgada, inicialmente, pelas colunistas 'Mamarazzis' do jornal El Periódico na última quarta-feira (1º).

A imprensa espanhola ainda diz que Piqué tem vivido "descontroladamente" em uma vida de festa e que o jogador passaria noitadas ao lado do companheiro de Barcelona Riqui Puig.

O zagueiro do clube espanhol seria visto constantemente com mulheres nas saídas noturnas.

Shakira e Piqué não eram casados

Shakira e Piqué não eram casados. Em entrevista ao podcast "Planet Weirdo" em 2019, ela revelou que "casamentos são assustadores" e disse preferir "manter o jogador sempre atento".

"A ideia de casamento me assusta. Não quero que ele pare de me ver como sua 'garota'. É como aquele fruto proibido, prefiro mantê-lo atento e pensar que tudo é possível dependendo de seu comportamento", pontuou Shakira na época.

O casal teve dois filhos: Sasha e Milan. Os dois se conheceram após a Copa do Mundo da África, em 2010. O relacionamento foi oficializado em 2011.

