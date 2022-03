Gerard Piqué é flagrado nu no vestiário em vídeo de jogador do Barcelona

O atacante holandês Memphis Depay acabou expondo o zagueiro Gerard Piqué, do Barcelona, nu no vestiário do time. Por meio do Instagram Stories, ele queria mostrar a comemoração do time após vitória sobre Osasuna.

Ele acabou clicando Piqué trocando de roupa. O vídeo foi apagado momentos após, mas já não havia tempo de não vazar, pois Memphis possui 14 milhões de seguidores.

No vídeo, publicado no domingo (13), após vitória confortável no Campeonato Espanhol, os jogadores estão com visuais descolados brincando. O brasileiro Daniel Alves também estava nas imagens.