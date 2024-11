Fluminense x Fortaleza: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em reta final decisiva do Campeonato Brasileiro, o Fluminense recebe o Fortaleza nesta sexta-feira (22), às 21h30 (horário de Brasília), no Maracanã. As duas equipes ainda brigam por objetivos importantes na tabela. Enquanto os cariocas buscam a permanência na primeira divisão, o Leão é um dos times dentro da disputa pelo título brasileiro.

Com 37 pontos somados, o Tricolor das Laranjeiras tem a mesma pontuação do Juventude, primeiro time dentro do Z-4. Até o momento, o Fluminense é apenas o 16° colocado. Já o Fortaleza vive um cenário bem diferente, na 3° posição com 63 pontos, o Leão pode ficar a três de distância do Botafogo e acirrar ainda mais a briga pelo topo da tabela.

ONDE ASSISTIR AO JOGO

A partida vai passar no Sportv e no Premiere. Já na rádio, a Verdinha transmite todas as emoções do confronto com detalhes em tempo real no Diário do Nordeste.

COMO CHEGA O FLUMINENSE

Sem vencer na Série A há exatamente um mês, o Fluminense chega pressionado por um resultado positivo diante do seu torcedor, que deve lotar o Maracanã.

A boa notícia para os torcedores da equipe carioca é que o treinador Mano Menezes conta com seis retornos em relação ao último jogo. Fábio, Thiago Santos, Ganso, Arias, Felipe Melo e Kauã Elias voltam após cumprirem suspensão. A única baixa do Flu é Ignácio, com dores no joelho. Com isso, o time deve ir a campo com força máxima.

COMO CHEGA O FORTALEZA

Em bom momento, o Leão aproveitou a Data FIFA para aprimorar detalhes e recuperar jogadores. Nas duas últimas rodadas, o Fortaleza venceu Juventude e Vasco, ambos pelo placar de 3x0.

Durante o período de 12 dias sem entrar em campo, Lucas Sasha e Tomás Cardona conseguiram se recuperar e deixaram o departamento médico. Já o titular Matheus Rossetto está suspenso e fica fora do duelo, Zé Welison deve ser o substituto. Pedro Augusto segue lesionado e é outro desfalque.

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Fluminense: Fábio; Samuel Xavier, Thiago Silva, Thiago Santos, Diogo Barbosa; Bernal, Martinelli e Ganso; Arias, Serna e Kauã Elias. Treinador: Mano Menezes.

Fortaleza: João Ricardo, Tinga, Britez, Titi, Mancuso; Zé Welison, Hércules, Martinez; Marinho, Moisés e Lucero. Treinador: Juan Pablo Vojvoda.

FICHA TÉCNICA | FORTALEZA x VASCO

Data: 22/11/2024

Local: Maracanã

Horário: 21h30 (horário de Brasília)

Transmissão: Sportv, Premiere, Verdinha e tempo real no Diário do Nordeste

Árbitro: Raphael Claus (FIFA-SP)

Assistente 1: Danilo Ricardo Simon Manis (FIFA–SP)

Assistente 2: Evandro de Melo Lima (SP)

VAR: Wagner Reway (FIFA–ES)