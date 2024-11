Guarani deve ter força máxima e time titular contra o Ceará; veja provável escalação

O Guarani deverá enfrentar o Ceará com força máxima no domingo (24), pela última rodada da Série B do Brasileirão 2024. A partida é decisiva para o Vovô, que depende apenas de si para conquistar o acesso à elite do Campeonato Brasileiro.

De acordo com informações do ge, o departamento de futebol do Guarani decidiu levar o seu time titular para esta partida. A única ausência será do goleiro Vladimir, que já foi liberado pela equipe paulista antes do fim da Série B.

A provável escalação do Guarani para enfrentar o Ceará é: Pegorari; Yan, Salustiano, Matheus Mancini, Jeferson; Bispo, Heitor, Matheus Bueno e Luan Dias; Caio Dantas e Bruno Mendes.

O Ceará depende apenas de si para conquistar o acesso. Caso vença o Guarani, o Vovô confirma matematicamente sua vaga na Série A. Em caso de empate, tem que torcer por derrota de Mirrasol, Novorizontino ou Sport. Em caso de derrota, tem que torcer por derrota do Sport.