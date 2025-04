Juventude demonstra interesse na contratação do volante Pedro Augusto, do Fortaleza

O volante Pedro Augusto, do Fortaleza, despertou o interesse do Juventude. A informação é do GE. Com apenas três partidas na temporada 2025, o atleta foi pouco utilizado com Vojvoda, somando 210 minutos distribuídos entre os jogos.

A possível saída do atleta surge após o Fortaleza fechar com o volante Rodrigo, ex-Maringá. Pedro Augusto tem contrato com o Tricolor até dezembro de 2026.

Pedro Augusto está no Leão desde 2023, com 69 jogos e uma assistência. A lembrança do torcedor sobre as atuações do atleta é negativa, após perder o último pênalti do Laion na final da Sul-Americana, em 2023, contra a LDU.