Fortaleza e Colo-Colo voltam a se enfrentar em confronto na Libertadores; veja retrospecto

Fortaleza volta a enfrentar o Colo-Colo na Copa Libertadores. Em 2025, na terceira participação do Leão no torneio continental, os times ficaram no mesmo grupo - Grupo E -, repetindo o que aconteceu na competição do ano de 2022, quando ficaram juntos no grupo F. O primeiro duelo acontecerá na quinta-feira (10), às 21h30 (de Brasília), no Estádio Nas duas partidas entre os times, o equilíbrio reina: tendo uma vitória para cada equipe.

RELEMBRE OS JOGOS:

Legenda: Na estreia da Libertadores do Fortaleza, o Tricolor perdeu por 2 a 1 na Arena Castelão. Foto: Kid Júnior / SVM

FORTALEZA 1 X 2 COLO-COLO

Em jogo que marcou a estreia do Tricolor na Libertadores, o Fortaleza estreou na fase de grupos no ano de 2022 com derrota. Perdendo por 2 a 1 na Arena Castelão, o Leão tomou gol de quem, hoje, é o camisa 9 do time cearense: Juan Martín Lucero.

No confronto, realizado no dia 07/04/2022, o Leão saiu atrás do placar por 2 a 0 com gols de Lucero e Solari. O Fortaleza diminuiu a diferença com gol de Renato Kayzer com assistência de Yago Pikachu e quase empatou o jogo com uma chance perdida pelo então zagueiro da equipe Marcelo Benevenuto no último lance do jogo.

CONFIRA O TIME ESCALADO PELO FORTALEZA PARA A PARTIDA:

Max Walef, Anthony Landázuri, Marcelo Benevenuto, Titi, Yago Pikachu, Zé Welinson, Hércules, Lucas Lima, Moisés e Silvio Romero.

Formação: 3-5-2

Legenda: Fortaleza se classificou vencendo do Colo-Colo, no Chile. Foto: AFP

COLO-COLO 3 X 4 FORTALEZA

Na última partida da fase de grupos, o Fortaleza venceu de forma histórica por 4 a 3 o Colo-Colo em Santiago, no Chile, no Estádio Monumental David Arellano. Com a vitória fora dos domínios cearenses, o Tricolor se classificou para fase mata-mata na sua primeira participação na competição.

Sendo realizado no dia 25/05/2022, o Leão começou ganhando logo aos 3 minutos de jogo com gol de Silvio Romero. Após bela assistência de Lucas Lima, Moisés ampliou para o Leão. Um fato que chamou atenção nessa partida foi o dois gols contra feitos pelo zagueiro colombiano Brayan Ceballos.

Ainda no confronto, com a expulsão do lateral Jeyson Rojas, o Tricolor do Pici abriu 4 a 1 no placar com mais um gol de Moisés e Pikachu e ainda tomou mais um gol do time chileno, fechando 4 a 3 e sacramentando a vitória leonina. Com a classificação, o Fortaleza enfrentou o Estudiantes de La Plata, da Argentina, nas oitavas de final da competição, sendo eliminado em campanha histórica.

CONFIRA O TIME ESCALADO PELO FORTALEZA PARA A PARTIDA:

Marcelo Boeck, Tinga, Brayan Ceballos, Titi, Lucas Crispim, Felipe, Hércules, Lucas Lima , Moisés e Silvio Romero.

Formação: 3-5-2

* Sob supervisão de Vladimir Marques