ESPN afasta seis jornalistas após programa com criticas à CBF

A emissora de esportes ESPN, filiada à Disney, afastou por um período de dois dias, seis jornalistas do que fazem parte do programa televisivo ‘Linha de Passe’, após a exibição nesta segunda-feira (9). Na ocasião, os jornalistas Dimas Coppede, Gian Oddi, Paulo Calçade, Pedro Ivo Almeida, Victor Birner e William Tavares comentaram sobre a repercussão das notícias de denúncias publicadas em matéria da revista Piauí sobre práticas do presidente reeleito até 2030 da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), Ednaldo Rodrigues.

Segundo o UOL, ao adotar postura e tom crítico em relação à CBF, a Confederação se sentiu incomodada e desrespeitada pelos jornalistas ao não ser avisada previamente sobre a temática do programa. Isso por conta da parceria da emissora com a instituição devido à aquisição dos direitos televisivos da Série B do Campeonato Brasileiro.

Com isso, a reportagem apurou que a entidade entrou em contato com a direção da emissora. Após desentendimento e exigência de providências, os gestores optaram pela decisão de mudar a escala e tirar os jornalistas desta última terça-feira (8).

MATÉRIA REVISTA PIAUÍ

A matéria da revista Piauí informou que parlamentares, amigos e familiares do presidente baiano Ednaldo Rodrigues, da CBF, participaram da ida da delegação brasileira com viagens totalmente pagas pela entidade para a Copa do Mundo do Catar, realizada em 2022.

Com uma série de regalias, os selecionados receberam esses presentes de forma gratuita e com tudo bancado pela CBF, órgão máximo de futebol brasileiro.

* Sob supervisão de Daniel Farias