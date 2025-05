Fortaleza realiza homenagem para o Papa Francisco no jogo nesta terça-feira (6) pela Libertadores

O Fortaleza vai promover homenagem para o Papa Francisco em jogo nesta terça-feira (6), contra o Colo-Colo-CHI, em duelo válido pela 4ª rodada da fase de grupos da Copa Libertadores, realizado na Arena Castelão, às 21h30. O Pontífice argentino é o tema da bandeirinha de escanteio do confronto entre os times.

Legenda: Papa Francisco ganhou a camisa do Fortaleza por torcedores do Leão em visita à Roma. Foto: Fabiana Osterne / Arquivo Pessoal

O Papa Francisco faleceu no dia 21 de abril em decorrência de insuficiência cardíaca e possuía uma relação muito próxima ao futebol. Torcedor declarado do San Lorenzo, o argentino, inclusive, já posou para uma foto segurando a camisa do Tricolor do Pici, tendo recebido de fiéis torcedores do Fortaleza em visita à Roma.

Legenda: Padre Fernando Reis com bandeirinha de Papa Francisco.

Além disso, o Padre Fernando Reis, também foi homenageado e recebeu uma das bandeiras utilizadas no jogo, como forma de reconhecimento à sua dedicação religiosa junto ao time. Torcedor do Leão, o pároco é o celebrante de missas no Espaço Ecumênico do Centro de Excelência Alcides Santos.

O duelo válido neste sábado (15), marca o segundo jogo, com o primeiro o Fortaleza sendo considerado o vencedor devido à invasão da torcida chilena ao campo e a partida tida como cancelada, entre as equipes pela Copa Libertadores 2025. Repetindo o confronto da competição do ano de 2022, o Tricolor de Aço recebe o Colo-Colo em jogo tido como final pelos chilenos e, caso ganhe, segue firme em busca da classificação para a próxima fase.

