Facundo Barceló cresce de rendimento no Ceará e assume vice-artilharia da Série B; veja números

O atacante uruguaio Facundo Barceló marcou um dos gols do Ceará na vitória por 2 a 1 sobre a Chapecoense, no último domingo (26), e assumiu a vice-artilharia da Série B do Brasileirão 2024, com três gols marcados em sete rodadas da competição nacional.

Com o gol, o atacante de 31 anos também assumiu a vice-artilharia do Ceará na temporada, empatando com Aylon, com cinco gols, e ficando atrás apenas de Erick Pulga, que já balançou as redes em dez oportunidades em 2024.

Legenda: Barceló comemora gol contra o CRB Foto: Kid Junior/SVM

VEJA ARTILHEIROS DO CEARÁ EM 2024

Erick Pulga | 10 gols Facundo Barceló | 5 gols Aylon | 5 gols Saulo Mineiro | 3 gols Jorge Recalde | 3 gols Lourenço | 3 gols Raí Ramos | 3 gols

Desde que chegou ao Ceará, no início da temporada, Barceló já disputou 20 partidas, sendo 11 como titular. Ele balançou as redes em cinco oportunidades, sendo três delas em jogos da Série B do Brasileirão, contra CRB, Novorizontino e Chapecoense.

Crescendo de rendimento, o atacante uruguaio ganhou espaço no time titular e tem formado a dupla de ataque com Erick Pulga. Ele deve ser mais uma vez titular de Mancini no próximo compromisso do Vovô, na sexta-feira (31), contra o Coritiba.