Defensa y Justicia x Vitória: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

O Vitória tem o primeiro jogo fora de casa pela Sul-Americana na fase de grupos. Nesta segunda rodada, o Rubro-negro baiano vai enfrentar o Defensa y Justicia (ARG), no Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, às 19h, em Buenos Aires. O Leão quer a primeira vitória na competição depois do empate em casa contra a Universidad Católica (ECU). Será a primeira vez na história que os clubes irão se enfrentar.





O time argentino chega em baixa para o confronto. Nos últimos quatro jogos foram três derrotas. Dentre elas, uma sonora goleada por 4 a 0 sofrida diante do Boca Juniors e, no último domingo (6), mais uma goleada, dessa vez por 4 a 1 frente ao Argentinos Juniors.



Assim como o Vitória, o Defensa y Justicia também busca os seus primeiros três pontos na competição. Na estreia, ficou apenas com um empate por 0 a 0 com o Cerro Largo, no Uruguai. A única mudança em relação ao primeiro jogo deve ser a presença do atacante Osorio no time titular.

COMO CHEGA O VITÓRIA

O Rubro-negro também chega em baixa para o duelo já que está há cinco jogos sem saber o que é vencer. Na estreia da Sula, o Leão buscou um empate por 1 a 1 contra o Universidad Católica (ECU) jogando no Barradão. Já no último confronto pelo Campeonato Brasileiro, a equipe baiana foi derrotada por 2 a 1 para o Flamengo, também jogando em casa, no Barradão.



O técnico Thiago Carpini não terá à disposição o recém contratado Renato Kayzer, além de Hugo e Gabriel. O treinador deve promover mudanças na equipe pensando no estado físico dos atletas, existe a possibilidade do meia Matheusinho começar no banco de reservas.

ONDE ASSISTIR

A partida será transmitida pela ESPN 4 e pelo streaming por assinatura Disney+.

POSSÍVEIS ESCALAÇÕES

Defensa y Justicia: Bologna, Cannavo (Rubio), Lucas Ferreira (Sienra), Balanta e Damián Pérez (Soto); Gutiérrez, Schamine e Molinas; Togni, Francisco González e Osorio (Miritello ). Técnico: Pablo de Muner

Vitória: Lucas Arcanjo; Raúl Cáceres, Neris, Lucas Halter (Zé Marcos) e Jamerson; Ricardo Ryller, Baralhas e Pepê; Wellington Rato (Matheusinho), Gustavo Mosquito (Erick) e Janderson. Técnico: Thiago Carpini

DEFENSA Y JUSTICIA X VITÓRIA | FICHA TÉCNICA

Competição: 2ª rodada da Copa Sul-Americana 2025 (Grupo B)

Local: Estádio Norberto "Tito" Tomaghello, Buenos Aires

Data: 10/04/2025 (quinta-feira)

Horário: 19h (de Brasília)

Arbitragem:

Árbitro: Augusto Menendez (PER)

Assistentes: Michael Orue (PER) e Jose Castillo (PER)



VAR: Milagros Arruela (PER)