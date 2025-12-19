Diário do Nordeste
Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (19)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jalen Brunson, jogador do New York Knicks, em jogo da NBA
Foto: Sarah Stier / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / Getty Images via AFP

A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (19) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (19), NA NBA

  • 21h | Boston Celtics x Miami Heat | League Pass
  • 21h | New York Knicks x Philadelphia 76ers | Prime Video
  • 21h30 | Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls | League Pass
  • 21h30 | Atlanta Hawks x San Antonio Spurs | League Pass
  • 23h30 | Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder | Prime Video
