Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (19)
Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026
A agenda dos jogos de hoje da NBA na TV desta sexta-feira (19) conta com partidas de basquete transmitidas por canais de televisão ou plataformas de streaming. O Jogada lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (19), NA NBA
- 21h | Boston Celtics x Miami Heat | League Pass
- 21h | New York Knicks x Philadelphia 76ers | Prime Video
- 21h30 | Cleveland Cavaliers x Chicago Bulls | League Pass
- 21h30 | Atlanta Hawks x San Antonio Spurs | League Pass
- 23h30 | Minnesota Timberwolves x Oklahoma City Thunder | Prime Video
