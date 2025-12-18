Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

América de Cali quer Yeison Guzmán por empréstimo junto ao Fortaleza

Jogador de 27 anos teve pouco espaço no Tricolor do Pici

Escrito por
Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 19:18)
Jogada
Legenda: Guzmán, jogador do Fortaleza.
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

Meia do Fortaleza, Yeison Guzmán é alvo do América de Cali. A equipe colombiana tenta o empréstimo do jogador junto ao clube cearense, já que o valor para compra é considerado alto. O pedido pelo atleta de 27 anos é do técnico David Gonzalez. 

No entanto, além do valor alto para compra, a equipe colombiana pondera a pouca minutagem do atleta nesta temporada. Em 2025, o atleta disputu apenas 11 partidas, sendo apenas cinco com a camisa do Tricolor, todas pela Série A. O atleta marcou cinco gols, todos na FNL, campeonato da Primeira Divisão Russa.

O Fortaleza se reapresenta no dia 29 de dezembro com foco na temporada 2026. A equipe estreia somente na segunda rodada do Campeonato Cearense, quando enfrenta o Ferroviário em casa. A partida será no dia 11 de janeiro, no PV.

Veja também

teaser image
Jogada

Cardona deve retornar ao Fortaleza e ser aproveitado na Série B

teaser image
Jogada

Agente de Lucero revela propostas pelo atacante do Fortaleza: ‘bastante procura’

Assuntos Relacionados
jogador

Jogada

América de Cali quer Yeison Guzmán por empréstimo junto ao Fortaleza

Jogador de 27 anos teve pouco espaço no Tricolor do Pici

Crisneive Silveira e Fernanda Alves Há 1 hora
Foto em plano detalhe da taça da Libertadores

Jogada

Bahia e Botafogo conhecem adversários na pré-Libertadores de 2026; veja chaveamento

Os clubes são os únicos representantes brasileiros nesta etapa

Alexandre Mota Há 2 horas
Montagem com Lionel Messi e Lamine Yamal chamando para Argentina x Espanha

Jogada

Argentina e Espanha duelam em torneio antes da Copa do Mundo de 2026; veja detalhes

Evento reúne os campeões da Eurocopa e da Copa América

Redação Há 2 horas
Foto de Lucero, atacante do Fortaleza

Jogada

Agente de Lucero revela propostas pelo atacante do Fortaleza: ‘bastante procura’

Centroavante argentino tem o desejo de permanecer atuando no futebol brasileiro

Daniel Farias 18 de Dezembro de 2025
jogadores

Jogada

Ferroviário lança uniformes de 2026 inspirados nas cores históricas do clube; veja imagens

Equipe estreia no torneio estadual no dia 6 de janeiro

Redação 18 de Dezembro de 2025
Tomás Cardona tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2026

Jogada

Cardona deve retornar ao Fortaleza e ser aproveitado na Série B

Expectativa que o zagueiro faça dupla com Brítez no Tricolor de Aço

Fernanda Alves 18 de Dezembro de 2025