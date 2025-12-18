América de Cali quer Yeison Guzmán por empréstimo junto ao Fortaleza

Meia do Fortaleza, Yeison Guzmán é alvo do América de Cali. A equipe colombiana tenta o empréstimo do jogador junto ao clube cearense, já que o valor para compra é considerado alto. O pedido pelo atleta de 27 anos é do técnico David Gonzalez.

No entanto, além do valor alto para compra, a equipe colombiana pondera a pouca minutagem do atleta nesta temporada. Em 2025, o atleta disputu apenas 11 partidas, sendo apenas cinco com a camisa do Tricolor, todas pela Série A. O atleta marcou cinco gols, todos na FNL, campeonato da Primeira Divisão Russa.

O Fortaleza se reapresenta no dia 29 de dezembro com foco na temporada 2026. A equipe estreia somente na segunda rodada do Campeonato Cearense, quando enfrenta o Ferroviário em casa. A partida será no dia 11 de janeiro, no PV.