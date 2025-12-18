Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Argentina e Espanha duelam em torneio antes da Copa do Mundo de 2026; veja detalhes

Evento reúne os campeões da Eurocopa e da Copa América

Escrito por
Redação jogada@svm.com.br
(Atualizado às 17:11)
Jogada
Legenda: Argentina x Espanha se enfrentam em um torneio antes da Copa do Mundo de 2026
Foto: divulgação

No rol das favoritas ao título mundial, Argentina e Espanha se enfrentam na “Finalíssima” antes da Copa do Mundo de 2026. O evento reúne os atuais campeões da Eurocopa e da Copa América em um confronto único, no dia 27 de março, às 15h (de Brasília), no Estádio Lusail, no Catar.

O torneio foi criado em parceria entre a Conmebol e a UEFA, chegando na 4ª edição. Na última, em 2022, a seleção argentina venceu a Itália por 3 a 0, com gols de Lautaro Martínez, Di Maria e Dybala.

Deste modo, a competição segue como um teste final às vésperas da Copa. Atuais campeões mundiais, os 'hermanos' estão no Grupo J com Argélia, Áustria e Jordânia, enquanto a Espanha aparece no Grupo H diante de Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai. O Mundial tem início em junho, sendo realizado pela primeira vez com 48 equipes em três sedes: Estados Unidos, México e Canadá.

Veja também

teaser image
Alexandre Mota

Brasil encara melhor seleção africana e pode ter Holanda no mata-mata da Copa; veja

Assuntos Relacionados
Montagem com Lionel Messi e Lamine Yamal chamando para Argentina x Espanha

Jogada

Argentina e Espanha duelam em torneio antes da Copa do Mundo de 2026; veja detalhes

Evento reúne os campeões da Eurocopa e da Copa América

Redação Há 28 minutos
Foto de Lucero, atacante do Fortaleza

Jogada

Agente de Lucero revela propostas pelo atacante do Fortaleza: ‘bastante procura’

Centroavante argentino tem o desejo de permanecer atuando no futebol brasileiro

Daniel Farias Há 1 hora
jogadores

Jogada

Ferroviário lança uniformes de 2026 inspirados nas cores históricas do clube; veja imagens

Equipe estreia no torneio estadual no dia 6 de janeiro

Redação Há 1 hora
Tomás Cardona tem contrato com o Fortaleza até dezembro de 2026

Jogada

Cardona deve retornar ao Fortaleza e ser aproveitado na Série B

Expectativa que o zagueiro faça dupla com Brítez no Tricolor de Aço

Fernanda Alves Há 2 horas
Foto de Drew Lock, jogador do Seattle Seahawks, durante jogo da NFL

Jogada

Jogos de hoje na NFL: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)

Confira jogos de futebol americano ao vivo da NFL 2025/2026

Daniel Farias 18 de Dezembro de 2025
Foto de Andrew Nembhard, jogador do Indiana Pacers, durante jogo da NBA

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de quinta-feira (18)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias 18 de Dezembro de 2025