Argentina e Espanha duelam em torneio antes da Copa do Mundo de 2026; veja detalhes

No rol das favoritas ao título mundial, Argentina e Espanha se enfrentam na “Finalíssima” antes da Copa do Mundo de 2026. O evento reúne os atuais campeões da Eurocopa e da Copa América em um confronto único, no dia 27 de março, às 15h (de Brasília), no Estádio Lusail, no Catar.

O torneio foi criado em parceria entre a Conmebol e a UEFA, chegando na 4ª edição. Na última, em 2022, a seleção argentina venceu a Itália por 3 a 0, com gols de Lautaro Martínez, Di Maria e Dybala.

Deste modo, a competição segue como um teste final às vésperas da Copa. Atuais campeões mundiais, os 'hermanos' estão no Grupo J com Argélia, Áustria e Jordânia, enquanto a Espanha aparece no Grupo H diante de Arábia Saudita, Cabo Verde e Uruguai. O Mundial tem início em junho, sendo realizado pela primeira vez com 48 equipes em três sedes: Estados Unidos, México e Canadá.