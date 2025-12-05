Brasil encara melhor seleção africana e pode ter Holanda no mata-mata da Copa; veja

A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e encara Marrocos, Haiti e Escócia. A definição do confronto ocorreu através de sorteio da Fifa nesta sexta-feira (5), nos EUA.

A estreia será em 13 de junho contra Marrocos. No dia 19, enfrenta o Haiti, encerrando a participação diante da Escócia, dia 24. Pelo chaveamento, os duelos serão na Costa Leste norte-americana.

Jogos do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo de 2026

1ª rodada - 13 de junho (sábado) - Brasil x Marrocos

2ª rodada - 19 de junho (sexta-feira) - Brasil x Haiti

3ª rodada - 24 de junho (quarta-feira) - Escócia x Brasil

Caminho do Brasil

Pelo nível da Seleção Brasileira, o caminho no Mundial é acessível. O confronto mais difícil é diante do Marrocos, que é a seleção africana mais forte do momento e a 11ª do ranking da Fifa. Com estrelas globais como o lateral-direito Hakimi, do Paris Saint-Germain (PSG), o time foi semifinalista do Mundial de 2022 e teve 100% de aproveitamento nas Eliminatórias Africanas.

Logo, o primeiro compromisso pode simbolizar a briga pela liderança da chave. O duelo não é simples, visto que o último encontro entre as seleções - e foram somente três na história - teve uma vitória africana em 2023 por 2 a 1.

Legenda: O lateral-direito Hakimi é o principal destaque de Marrocos Foto: Alain Jocard / AFP

Assim, a Escócia surge como a 3ª força, atravessa uma crescente e merece atenção, sendo a 36ª do ranking. Todavia, não deve fazer frente, apesar de ter liderado a chave que tinha a Dinamarca. Os principais nomes são o volante McTominay, do Napoli, e o lateral-esquerdo Andrew Robertson, pelo Liverpool.

Por fim, o Haiti é o país mais distante de qualquer nível competitivo e o saldo de gols nesse embate ganha relevância, com tendência de derrota para todos os oponentes. Em 84º do ranking, com rendimento surpreendente, ficou na frente de Honduras e Costa Rica nas Eliminatórias da Concacaf. Deste modo, a jornada brasileira pode ser tranquila na 1ª fase, com o Brasil "escapando" de gigantes ou dois europeus na chave.

Holanda no mata-mata?

Caso o Brasil avance de fase, que é o cenário mais provável na Copa do Mundo, tem o cruzamento no mata-mata com o Grupo F, que tem Holanda, Japão, Tunísia e uma seleção europeia vinda da repescagem (pode ser a Suécia). Se confirmar a liderança, enfrenta o vice-líder dessa chave.

Independentemente da posição, os jogos serão no dia 29 de junho. Se ficar em 1º, atua nos EUA. Caso seja o 2º, a partida será realizada no México.

Nas oitavas, o cruzamento prevê as seleções dos Grupos E e I, que reúne times como Alemanha, França, Equador e Noruega. Em tempo: um possível confronto com a Argentina só será possível nas semifinais.

Calendário da Copa do Mundo de 2026