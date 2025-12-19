Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (19)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Jogadores da Inter de Milão comemoram gol em partida
Foto: Piero CRUCIATTI / AFP

A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (19) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.

JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (19)

CAMPEONATO ALEMÃO (2ª DIVISÃO)

  • 14h30 | Paderborn x Darmstadt | OneFootball
  • 14h30 | Hertha Berlin x Arminia Bielefeld | OneFootball

CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO

  • 14h30 | SSG Essen (F) x Eintracht Frankfurt (F) | DAZN

CAMPEONATO ALEMÃO (3ª DIVISÃO)

  • 15h | Energie Cottbus x SSV Jahn Regensburg | Canal GOAT e OneFootball

SUPERCOPA DA ITÁLIA

  • 16h | Bologna x Inter de Milão | SportyNet (TV fechada e YouTube)

CAMPEONATO HOLANDÊS (2ª DIVISÃO)

  • 16h | VVV-Venlo x Dordrecht | Canal Calosalvador (YouTube)

CAMPEONATO ALEMÃO

  • 16h30 | Borussia Dortmund x Borussia Monchengladbach | Sportv e OneFootball

CAMPEONATO ESPANHOL

  • 17h | Valencia x Mallorca | ESPN 4 e Disney+

COPA DA FRANÇA

  • 17h | Lens x SC Feignies | SportyNet (YouTube)

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)

  • 17h | Swansea x Wrexham | ESPN e Disney+
