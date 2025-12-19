Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de sexta-feira (19)
Confira os jogos de futebol ao vivo desta sexta-feira, dia 19 de dezembro de 2025
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
A agenda dos jogos de hoje na TV desta sexta-feira (19) conta com muitas partidas de futebol transmitidas por canais de televisão ou por plataformas de streaming. O Diário do Nordeste lista estas partidas, onde assistir cada uma delas e seus respectivos horários.
JOGOS DE HOJE, SEXTA-FEIRA (19)
CAMPEONATO ALEMÃO (2ª DIVISÃO)
- 14h30 | Paderborn x Darmstadt | OneFootball
- 14h30 | Hertha Berlin x Arminia Bielefeld | OneFootball
CAMPEONATO ALEMÃO FEMININO
- 14h30 | SSG Essen (F) x Eintracht Frankfurt (F) | DAZN
CAMPEONATO ALEMÃO (3ª DIVISÃO)
- 15h | Energie Cottbus x SSV Jahn Regensburg | Canal GOAT e OneFootball
SUPERCOPA DA ITÁLIA
- 16h | Bologna x Inter de Milão | SportyNet (TV fechada e YouTube)
CAMPEONATO HOLANDÊS (2ª DIVISÃO)
- 16h | VVV-Venlo x Dordrecht | Canal Calosalvador (YouTube)
CAMPEONATO ALEMÃO
- 16h30 | Borussia Dortmund x Borussia Monchengladbach | Sportv e OneFootball
CAMPEONATO ESPANHOL
- 17h | Valencia x Mallorca | ESPN 4 e Disney+
COPA DA FRANÇA
- 17h | Lens x SC Feignies | SportyNet (YouTube)
CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)
- 17h | Swansea x Wrexham | ESPN e Disney+
