Fortaleza anuncia Rodrigo Santos, que já consta no BID como reforço

Rodrigo é o novo reforço do Fortaleza. O Leão regularizou o jogador nesta sexta-feira (11), com contrato até o fim de 2029. O volante fez seu último jogo vestindo a camisa do Maringá na final do Campeonato Paranaense, quando o time ficou com o vice-campeonato. O jogador era tido como destaque do time e tinha até hoje (11), devido ao fim do período de inscrição de reforços que se encerra ainda nesta sexta-feira.

O Fortaleza informou que o contrato dele vai até 31 de dezembro de 2028 com opção de renovação por mais um ano e que o clube adquiriu 60% dos direitos econômicos do atleta por R$ 4 milhões junto ao Maringá Futebol Clube.

Com seu desempenho na atual temporada, o volante chamou a atenção e soma 17 jogos, com três gols e três assistências. Sendo um dos destaque do Campeonato Paranaense, Rodrigo, também participou do avanço à 3ª fase da Copa do Brasil, com a equipe superando União-TO e Juventude.

Se for o último reforço anunciado, o volante encerra o pacote de reforços do Leão nesta atual janela de transferências, que também anunciou Deyverson, vindo do Atlético-MG, e Allanzinho, ex-Ferroviário.

* Sob supervisão de Vladimir Marques