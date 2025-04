Tiago Zorro avalia derrota coral na estreia da Série D: 'Temos que ser melhores'

O Ferroviário foi derrotado pelo Central de Caruaru por 2 a 1, fora de casa, pela estreia na Série D do Brasileiro no último domingo (20). O técnico Tiago Zorro avaliou a atuação coral, com chances perdidas na busca pelo empate.

"Jogo dificil. A primeira parte estava controlada e sofremos um gol. Entramos bem no 2º tempo, fizemos o gol e depois passamos a sofrer. Sofremos um grande gol novamente, conseguimos reagir no nosso melhor periodo do jogo, que foram os últimos 20 minutos. Tivemos bolas de gol, poderíamos ter feito. Não vou dizer que o empate era mais justo, não interessa isso, e não fomos tão fortes como já fomos. Apresentamos algumas dificuldade neste primeiro jogo".

Legenda: Ciel foi o melhor em campo pelo Ferrão, marcou um golaço, mas a equipe perdeu na estreia Foto: Lenílson Santos / Ferroviário

Sobre as lições da derrota, Zorro afirmou que a equipe precisa ser melhor e se adaptar a realidade da Série D, dos gramados.

"O que fica. Temos que ser melhores. Vamos jogar em alguns campos assim. Não fomos capazes de vencer, foi um gramado dificil. A realidade da Série D é essa. Temos que nos adaptar e ajustar o nosso jogo. Precisamos ser mais competentes, ter mais capacidade com bola".

Na escalação inicial, o treinador priorizou o conjunto, com jogadores que já estavam no clube, com apenas duas caras novas.

"Quis garantir um onze que já tinha dias de trabalho, para fazer a diferença. Não fez, mas acredito que temos um elenco mais competitivo. Os jogadores que chegaram vão ajudar muito.

Sobre o próximo confronto, contra o Santa Cruz de Natal, no dia 26 no PV às 17 horas, o treinador espera um jogo difícil.

"A equipe adversária mudou muitos jogadores. Não tivemos oportunidade de vê-los jogar, mas será competitivo. Teremos que ser melhores, estudar o adversário e garantir a melhor estrategia".