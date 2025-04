Análise: Ferroviário tinha a estreia mais dificil e foi o único cearense a perder na Série D

Os quatro times cearenses estrearam na Série D neste fim de semana: Iguatu, Maracanã, Horizonte e Ferroviário. Todos tinham jogos complicados dentro de suas possibilidades. O Iguatu receberia o tradicional Sampaio Corrêa, o Horizonte um dos favoritos ao acesso, o América de Natal em grande fase, o Maracanã sairia para enfrentar o Tocantinopolis, e finalmente, o Ferroviário, visitaria o Central em Caruaru/PE.

O Iguatu se superou e venceu a Bolívia Querida com gol de Otacílio Marcos. A fase do time maranhense é ruim, e o Azulão mostrou sua força em casa. O técnico Washington Luis voltou para o clube nesta Série D, e largou bem, mostrando que pode surpreender. Ele conhece muito a competição, o clube e como jogar no Morenão.

O Horizonte segurou o América/RN, campeão potiguar, e foi um resultado surpreendente.

O Maracanã tinha potencial para vencer o Tocantinópolis mesmo fora de casa, mas o empate acabou sendo um bom resultado.

Estreia coral

Mas duro desafio mesmo seria o do Ferroviário. Jogar contra o Central lá em Caruaru é sempre difícil e o Ferrão, com poucas caras novas, perdeu o jogo.

Legenda: O Ferroviário foi até Caruaru e perdeu na estreia da Série D Foto: Lenílson Santos / Ferroviário AC

Zorro manteve base que fez bom Cearense e Copa do Nordeste. Só duas caras novas - Ailton Santos e Felipe Cruz - buscando ter entrosamento na estreia.

O Central mostrou boa pontaria com dois golaços, chutaços mesmo de Ruan e Jô Santos, sem culpa para Cavichiolli.

O Tubarão da Barra fez boa partida, com Ciel sendo o melhor em campo pelo time, marcando um golaço, acertando a trave em outra e deixando Kiuan em boa situação para empatar.

A estreia coral era dificil, a derrota veio, mas o time tem potencial para lutar pelas 4 vagas.

2ª rodada

Iguatu e Maracanã estão juntos no Grupo A2. O Azulão joga fora contra o Imperatriz, no Maranhão, e o Alvianil recebe o Maranhão, no próximo fim de semana.

O Grupo A2, que tem além dos cearenses, Tocantinopolis, Altos, Maranhão, Imperatriz, Parnayba e Sampaio Corrêa, promete ser equilibrado. Só o Iguatu ganhou na 1ª rodad.

No Grupo A3, o Ferroviário recebe o Santa Cruz de Natal, e o Horizonte sai para enfrentar o favorito Santa Cruz.

Serão 2 jogos dificeis, em um grupo mais dificil, com times mais pesados. Santa Cruz/PE e América/RN são favoritos ao acesso e os paraibanos Sousa/PB e Treze/PB, são times organizados. Na estreia, o Santa Cruz/PE venceu e receberá o Horizonte na próxima rodada.

O Ferrão recebe o Santa Cruz, de Natal, que surpreendeu o Sousa na estreia.