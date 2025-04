Ferroviário é derrotado pelo Central/PE na estreia da Série D

O Ferroviário estreou na Série D do Campeonato Brasileiro com derrota. A equipe coral perdeu para o Central, de Caruaru/PE por 2x1, no estádio Lacerdão, na tarde deste domingo (20).

Ruan abriu o placar para o Central aos 38 do 1º tempo, Ciel empatou para o Ferrão aos 6 do 2º tempo, mas Jô Santos deu a vitória ao Central aos 30 do 2º tempo.

Como foi o Tempo Real: