Fortaleza oficializa saída do atacante Yago Pikachu; atleta vai para o Remo

Foram 286 jogos oficiais, 61 gols marcados e 35 assistências, sendo o maior artilheiro do Fortaleza nesta década

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 15:19)
Jogada
Legenda: Yago Pikachu deixa o Fortaleza com a marca de 286 jogos pelo Tricolor
Foto: Mateus Lotif/Fortaleza EC

O Fortaleza oficializou a saída do atacante Yago Pikachu do elenco. O atleta foi tricampeão Cearense (2021, 2022 e 2023) e bicampeão da Copa do Nordeste (2022 e 2024). No total, foram 286 jogos oficiais, 61 gols marcados e 35 assistências. O atacante vai para o Remo, com contrato de dois anos, informação adiantada aqui no Diário do Nordeste no dia 9 de dezembro.

Pikachu deixa na história do Fortaleza a marca de maior artilheiro do clube nesta década, o jogador com mais jogos pelo Leão na Libertadores (15 partidas), é o 11º maior artilheiro na história do Tricolor e terceiro maior artilheiro do Fortaleza no Brasileirão (24 gols). Além disso, foi eleito o melhor lateral-direito do Brasileirão 2021 na premiação da CBF.

O atacante também participou das campanhas do G4 do Brasileirão de 2021 e 2024, terceiro lugar na Copa do Brasil de 2021, duas oitavas de final da Libertadores e vice-campeão da Sul-Americana de 2023.

Yago retorna residência para Belém, cidade natal do atleta, e defenderá o Remo, que conquistou o acesso para a Série A em 2026.

