Fernando Miguel esbraveja sobre pênalti marcado contra o Ceará: 'É brigar com a imagem'

O Ceará foi derrotado com gol de pênalti polêmico nos acréscimos da partida contra o Bahia, nesta segunda-feira pela Série A do Campeonato Brasileiro. Ao fim da partida na Fonte Nova, o goleiro Fernando Miguel, concedeu entrevista e esbravejou, reclamando da marcação do árbitro Rafael Klein.

"É difícil falar depois de um pênalti desse. Desculpa, mas, para mim, é brigar com a imagem. Já é difícil jogar contra o Bahia e um lance absurdo desse, que, para mim, é um pênalti ridículo. Na minha opinião, vendo dentro de campo, aquilo que a gente viu no telão do estádio aqui, não existe um pênalti desse".

Apelo



O goleiro, que foi titular pela 1ª vez nesta Série A após Bruno Ferreira ser vetado por trauma na região do quadril , fez boas defesas. Ele fez um apelo para a melhoria da arbitragem do Campeonato Brasileiro.

"Não dá para falar muito porque hoje tudo é motivo para jogar contra os atletas, para punir, para fazer alguma coisa. Mas enfim, vamos seguir nosso trabalho, esperando que a arbitragem melhore, de todo o coração, e que ela deixe de ser protagonista do Campeonato Brasileiro".