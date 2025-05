Grêmio x Godoy Cruz: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Em confronto direto pela liderança do Grupo D da Copa Sul-Americana, Grêmio e Godoy Cruz se enfrentam nesta terça-feira (13), às 19h, na Arena do Grêmio, em Porto Alegre. Com oito pontos, o Tricolor ocupa a segunda colocação e precisa da vitória para ultrapassar o líder argentino, que soma dez. As duas equipes ainda brigam por uma vaga direta nas oitavas de final, enquanto os demais times do grupo já estão sem chances de classificação.

O Grêmio chega embalado por uma sequência de três jogos sem perder sob o comando de Mano Menezes, que assumiu a equipe recentemente. Invicto na Sul-Americana, com duas vitórias e dois empates, o time gaúcho aposta no fator casa para encaminhar sua classificação. Após o duelo com o Godoy Cruz, o Imortal ainda receberá o já eliminado Sportivo Luqueño, do Paraguai, na última rodada.

Mano Menezes deve contar com o retorno de Villasanti, recuperado de lesão na coxa esquerda, e possivelmente com Aravena, que disputa vaga com Camilo no meio-campo. Após poupar titulares no empate com o Bragantino pelo Brasileirão, o técnico deve escalar força máxima nesta decisão. Amuzu, autor do gol no último jogo, disputa posição com Alysson, enquanto Cristaldo também aparece como opção para iniciar entre os titulares. Já o Godoy Cruz, mesmo em fase instável na temporada, joga pelo empate para manter a liderança, mas terá o desfalque do volante Vicente Poggi, suspenso.

Onde assistir

ESPN (TV fechada) e Disney+ (Streaming)

Palpites

inter@



Prováveis escalações

Grêmio

Tiago Volpi; Igor Serrote, Jemerson, Wagner Leonardo e Lucas Esteves; Camilo e Dodi; Cristian Olivera, Monsalve e Amuzu; e Braithwaite. Técnico: Mano Menezes.

Godoy Cruz

Petroli; Arce, Matias Funes, Quiroz e Juan Meli; Poggi e Abrego; Altamira, Nicolás Fernández e Santino Andrino; Daniel Barrea. Técnico: Esteban Solari.

Arbitragem

Árbitro: Diego Ulloa (COL)

Assistentes: Miguel Roldan (COL) e Mary Blanco

VAR: Heider Castro