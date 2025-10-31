Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Notícias

O estádio Defensores Del Chaco

Jogada

Conmebol escolhe Defensores del Chaco como palco da final da Copa Sul-Americana de 2025

Até o momento, o único classificado para a decisão é o Atlético-MG

Alexandre Mota 29 de Outubro de 2025

Jogada

Atlético-MG x Independiente Del Valle: horário, onde assistir e prováveis escalações

Partida de volta da semifinal da Copa Sul-Americana

Redação 28 de Outubro de 2025
Dudu em ação pelo Atlético-MG

Jogada

Próximo adversário do Ceará, Atlético-MG empata na Copa Sul-Americana; veja escalação

O Galo ficou na igualdade em 1 a 1 com o Independiente Del Valle

Alexandre Mota 22 de Outubro de 2025
jogadores

Jogada

Fortaleza tem maior número de derrotas na temporada na era dos pontos corridos

Tricolor tem acumulado tropeços ao longo do ano

Crisneive Silveira 22 de Outubro de 2025
Foto de Atlético-MG x Bolívar pela Copa Sul-Americana: veja horário, onde assistir e palpites

Jogada

Atlético-MG x Bolívar pela Copa Sul-Americana: veja horário, onde assistir e palpites

Equipes se enfrentam pela partida de volta das quartas do torneio continental

Ian Laurindo* 24 de Setembro de 2025
Foto de Everaldo comemorando gol do Fluminense durante partida

Jogada

Fluminense x Lanús na Sul-Americana: onde assistir e horário

Veja também as prováveis escalações das duas equipes

Daniel Farias 23 de Setembro de 2025

Jogada

Bolívar x Atlético-MG pela Sul-Americana: onde assistir, escalações e horário

Partida válida pelas quartas de final da Copa Sul-Americana

Redação 17 de Setembro de 2025
Foto de Hércules, jogador do Fluminense, durante jogo

Jogada

Lanús x Fluminense na Sul-Americana: onde assistir, escalações e horário

Veja como assistir ao vivo ao jogo das quartas de final da Copa Sul-Americana

Daniel Farias 16 de Setembro de 2025
Troféu da Copa Sul-Americana

Jogada

Conmebol muda local da final da Sul-Americana a dois meses da decisão

Partida seria disputada no estádio Ramón Tahuichi Aguilera, na Bolívia

Daniel Farias 11 de Setembro de 2025

Opinião

Em que Vovô e Leão podem ganhar com apenas a Série A no calendário e 10 clubes com foco dividido?

Ceará e Fortaleza estão entre os 10 clubes que tem apenas a Série A do Brasileiro no calendário, enquanto outros 10 estão em duas ou mais competições

Foto frontal Vladimir Marques
Vladimir Marques 22 de Agosto de 2025
1 2 3