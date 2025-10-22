Diário do Nordeste
Próximo adversário do Ceará, Atlético-MG empata na Copa Sul-Americana; veja escalação

O Galo ficou na igualdade em 1 a 1 com o Independiente Del Valle

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 09:58)
Jogada
Legenda: O atacante Dudu entrou no 2º tempo e marcou o gol de empate do Atlético-MG
Foto: Rodrigo Buendia / AFP

Próximo adversário do Ceará, o Atlético-MG entrou em campo nesta terça-feira (21) pelo jogo de ida na semifinal da Copa Sul-Americana. No Equador, em Guayaquil, o Galo empatou em 1 a 1 com o Independiente Del Valle-EQU. Assim, as pretensões mineiras na competição podem ajudar o Vovô.

Fora de casa, o time comandado pelo argentino Jorge Sampaoli saiu atrás com gol de Sornoza de pênalti no 1º tempo e buscou uma igualdade com emoção, nos acréscimos do 2º tempo, com Dudu.

Assim, o sonho de chegar na final segue vivo. Como o jogo de volta ocorre na próxima terça (28), às 21h30, na Arena MRV, a comissão técnica vai avaliar a melhor estratégia e pode preservar atletas.

No Equador, a escalação contou com: Everson; Gabriel Menino, Vitor Hugo, Ruan, Junio Alonso e Guilherme Arana; Alan Franco, Igor Gomes e Gustavo Scarpa; Rony e Bernard. Em baixa, o atacante Hulk iniciou no banco de reservas, assim como Dudu, e deixou o futuro no clube em aberto.

“Não sei por quanto tempo eu vou ficar mais, mas assim, enquanto eu estiver aqui, com certeza, eu vou estar com muito amor", afirmou em entrevista pós-jogo. O camisa 7 era ainda o capitão do time.

Confronto direto

Na tabela de classificação da Série A, o Atlético-MG é o 15º colocado, com 33 pontos, enquanto o Ceará aparece em 13º, com 35. O primeiro da zona de rebaixamento é o Vitória-BA, em 16º, com 31.

Deste modo, com a proximidade do Z-4, o confronto ganha mais importância em prol da permanência. Com jogos atrasados, tanto o Vovô como o Galo ainda possuem 10 duelos pela frente.

