Fortaleza tem maior número de derrotas na temporada na era dos pontos corridos

Tricolor tem acumulado tropeços ao longo do ano

Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
Legenda: Fortaleza enfrenta o Flamengo na próxima rodada.
Foto: Thiago Gadelha/SVM

O Fortaleza segue na luta para se manter na primeira divisão nacional. No entanto, o clube chegou a outra marca negativa: a equipe saiu derrotada de campo 26 vezes em 2025. A última ocorreu diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, no último sábado. O número é a maior quantidade de derrotas do clube em uma temporada. O levantamento considera todas as competições disputadas pelo Tricolor do Pici desde 2003. 

Este ano, a equipe entrou em campo para disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão. Foram 55 partidas disputadas e 26 derrotas. São 15 confrontos a menos que em 2009, quando a equipe disputou Série B, Copa do Brasil e Cearense e o número se repetiu. Na ocasião, o grupo fez 70 jogos. 

A equipe comandada por Martín Palermo está em 19º na tabela, com 24 pontos somados. O grupo ainda tem nove partidas pela frente, na Série A, e volta a campo no sábado (25), quando recebe o Flamengo. O duelo será às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA NÚMERO DE DERROTAS DO FORTALEZA DESDE 2003

*Era dos pontos corridos do Brasileirão

  • 2003: Brasileiro, Copa do Brasil e Cearense - 23 derrotas em 72 jogos
  • 2004: Série B, Copa do Brasil e Cearense - 14 derrotas em 67 jogos
  • 2005: Brasileiro, Copa do Brasil e Cearense - 24 derrotas em 72 jogos
  • 2006: Brasileiro, Copa do Brasil e Cearense - 21 derrotas em 65 jogos
  • 2007: Série B, Copa do Brasil e Cearense - 21 derrotas em 63 jogos
  • 2008: Série B, Copa do Brasil e Cearense - 24 derrotas em 70 jogos
  • 2009: Série B, Copa do Brasil e Cearense - 26 derrotas em 70 jogos
  • 2010: Série C, Copa do Brasil, Fares Lopes, Cearense e Nordestão - 19 derrotas em 58 jogos
  • 2011: Série C, Copa do Brasil, Fares Lopes, Cearense - 15 derrotas em 39 jogos
  • 2012: Série C, Copa do Brasil, Fares Lopes, Cearense - 11 derrotas em 56 jogos
  • 2013: Série C, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 16 derrotas em 52 jogos
  • 2014: Série C e Cearense - 3 derrotas em 50 jogos
  • 2015: Série C, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 8 derrotas em 50 jogos
  • 2016: Série C, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 11 derrotas em 54 jogos
  • 2017: Série C, Copa do Brasil, Fares Lopes, Cearense e Nordestão - 13 derrotas em 55 jogos
  • 2018: Série B, Fares Lopes e Cearense - 18 derrotas em 64 jogos
  • 2019: Brasileirão, Copa do Brasil, Fares Lopes, Cearense e Nordestão - 25 derrotas em 71 jogos
  • 2020: Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 14 derrotas em 51 jogos
  • 2021: Brasleiro, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 24 derrotas em 78 jogos
  • 2022: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Cearense e Copa do Nordeste - 18 derrotas em 70 jogos
  • 2023: Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 22 derrotas em 78 jogos
  • 2024: Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 16 derrotas em 73 jogos
  • 2025 - Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 26 derrotas em 55 jogos

Fonte: Ogol

