Fortaleza tem maior número de derrotas na temporada na era dos pontos corridos

O Fortaleza segue na luta para se manter na primeira divisão nacional. No entanto, o clube chegou a outra marca negativa: a equipe saiu derrotada de campo 26 vezes em 2025. A última ocorreu diante do Cruzeiro, pelo Campeonato Brasileiro, fora de casa, no último sábado. O número é a maior quantidade de derrotas do clube em uma temporada. O levantamento considera todas as competições disputadas pelo Tricolor do Pici desde 2003.

Este ano, a equipe entrou em campo para disputar Libertadores, Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão. Foram 55 partidas disputadas e 26 derrotas. São 15 confrontos a menos que em 2009, quando a equipe disputou Série B, Copa do Brasil e Cearense e o número se repetiu. Na ocasião, o grupo fez 70 jogos.

A equipe comandada por Martín Palermo está em 19º na tabela, com 24 pontos somados. O grupo ainda tem nove partidas pela frente, na Série A, e volta a campo no sábado (25), quando recebe o Flamengo. O duelo será às 19h30 (de Brasília), na Arena Castelão.

VEJA NÚMERO DE DERROTAS DO FORTALEZA DESDE 2003

*Era dos pontos corridos do Brasileirão

2003: Brasileiro, Copa do Brasil e Cearense - 23 derrotas em 72 jogos

2004: Série B, Copa do Brasil e Cearense - 14 derrotas em 67 jogos

2005: Brasileiro, Copa do Brasil e Cearense - 24 derrotas em 72 jogos

2006: Brasileiro, Copa do Brasil e Cearense - 21 derrotas em 65 jogos

2007: Série B, Copa do Brasil e Cearense - 21 derrotas em 63 jogos

2008: Série B, Copa do Brasil e Cearense - 24 derrotas em 70 jogos

2009: Série B, Copa do Brasil e Cearense - 26 derrotas em 70 jogos

2010: Série C, Copa do Brasil, Fares Lopes, Cearense e Nordestão - 19 derrotas em 58 jogos

2011: Série C, Copa do Brasil, Fares Lopes, Cearense - 15 derrotas em 39 jogos

2012: Série C, Copa do Brasil, Fares Lopes, Cearense - 11 derrotas em 56 jogos

2013: Série C, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 16 derrotas em 52 jogos

2014: Série C e Cearense - 3 derrotas em 50 jogos

2015: Série C, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 8 derrotas em 50 jogos

2016: Série C, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 11 derrotas em 54 jogos

2017: Série C, Copa do Brasil, Fares Lopes, Cearense e Nordestão - 13 derrotas em 55 jogos

2018: Série B, Fares Lopes e Cearense - 18 derrotas em 64 jogos

2019: Brasileirão, Copa do Brasil, Fares Lopes, Cearense e Nordestão - 25 derrotas em 71 jogos

2020: Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 14 derrotas em 51 jogos

2021: Brasleiro, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 24 derrotas em 78 jogos

2022: Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Cearense e Copa do Nordeste - 18 derrotas em 70 jogos

2023: Sul-Americana, Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 22 derrotas em 78 jogos

2024: Sul-Americana, Brasileiro, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 16 derrotas em 73 jogos

2025 - Libertadores, Brasileiro, Copa do Brasil, Cearense e Nordestão - 26 derrotas em 55 jogos

