Brasil enfrenta Croácia e França em amistosos antes da Copa do Mundo de 2026

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou dois amistosos às vésperas da Copa do Mundo de 2026 contra Croácia e França. Os duelos serão em março do próximo ano, funcionando como os testes finais para a convocação do técnico italiano Carlo Ancelotti.

No ranking da Fifa, os franceses estão na 3ª colocação, enquanto os croatas aparecem em 10º. No momento, o Brasil está na 5ª posição geral.

Copa do Mundo de 2026

A Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e encara Marrocos, Haiti e Escócia. A definição do confronto ocorreu através de sorteio da Fifa nesta sexta-feira (5), nos EUA.

A estreia será em 13 de junho contra Marrocos. No dia 19, enfrenta o Haiti, encerrando a participação diante da Escócia, dia 24. Pelo chaveamento, os duelos serão na Costa Leste norte-americana.

Jogos do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo de 2026