Brasil enfrenta Croácia e França em amistosos antes da Copa do Mundo de 2026

A CBF anunciou os amistosos nesta sexta-feira (5)

Escrito por
Alexandre Mota alexandre.mota@svm.com.br
(Atualizado às 17:14)
Jogada
Legenda: O atacante Mbappé é a principal estrela da seleção da França
Foto: Franck Fife / AFP

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou dois amistosos às vésperas da Copa do Mundo de 2026 contra Croácia e França. Os duelos serão em março do próximo ano, funcionando como os testes finais para a convocação do técnico italiano Carlo Ancelotti.

No ranking da Fifa, os franceses estão na 3ª colocação, enquanto os croatas aparecem em 10º. No momento, o Brasil está na 5ª posição geral.

teaser image
Alexandre Mota

Brasil encara melhor seleção africana e pode ter Holanda no mata-mata da Copa; veja

Copa do Mundo de 2026

Seleção Brasileira está no Grupo C da Copa do Mundo de 2026 e encara MarrocosHaiti Escócia. A definição do confronto ocorreu através de sorteio da Fifa nesta sexta-feira (5), nos EUA.

A estreia será em 13 de junho contra Marrocos. No dia 19, enfrenta o Haiti, encerrando a participação diante da Escócia, dia 24. Pelo chaveamento, os duelos serão na Costa Leste norte-americana.

Jogos do Brasil no Grupo C da Copa do Mundo de 2026

  • 1ª rodada - 13 de junho (sábado) - Brasil x Marrocos
  • 2ª rodada - 19 de junho (sexta-feira) - Brasil x Haiti
  • 3ª rodada - 24 de junho (quarta-feira) - Escócia x Brasil

