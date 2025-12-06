Diário do Nordeste
Diário do Nordeste

Sem Brítez e Herrera, Fortaleza viaja para decisão contra o Botafogo

Leão joga pela permanência na Série A, neste domingo

Escrito por
Feranda Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 12:33)
Jogada
Legenda: Torcedores do Fortaleza estiveram presente no embarque do time rumo ao Rio de Janeiro para o jogo contra o Botafogo
Foto: Martha Negreiros/SVM

O Fortaleza embarcou na tarde deste sábado (6) para o último compromisso da temporada. A equipe tricolor enfrenta o Botafogo neste domingo (7), às 16h, no Estádio Nilton Santos, pela 38ª rodada do Brasileirão, em duelo que pode confirmar a permanência do clube na Série A.

Para a partida, o técnico Martín Palermo relacionou 24 jogadores. O principal desfalque é o zagueiro Emanuel Brítez, que voltou a sentir dores abdominais decorrentes da pneumonia que o atingiu em novembro. Em nota, o clube informou que o atleta está estável, mas ainda necessita de acompanhamento médico, motivo pelo qual não viaja com a delegação.

Outro desfalque é Herrera, que cumpre suspensão após receber o terceiro cartão amarelo. No departamento médico permanecem João Ricardo e Bruno Pacheco, enquanto o goleiro Helton Leite segue em fase de transição física.

Jogadores relacionados

  • Goleiros: Brenno, Vinícius Silvestre e Magrão
  • Laterais: Tinga, Eros Mancuso, Weverson e Diogo Barbosa
  • Zagueiros: Gastón Ávila, Lucas Gazal e Kuscevic
  • Meio-campistas: Lucas Crispim, Lucas Sasha, Pochettino, Rossetto, Pierre, Matheus Pereira e Rodrigo
  • Atacantes:Adam Bareiro, Lucero, Deyverson, Moisés, Yago Pikachu, Breno Lopes e Allanzinho

