Diário do Nordeste
Assinante
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Quais as chances de rebaixamento do Fortaleza na Série A? Veja probabilidades após 29ª rodada

Probabilidade foi atualizada depois do Leão perder para o Cruzeiro na Arena Castelão

Escrito por
Daniel Farias daniel.farias@svm.com.br
Jogada
Legenda: Marinho durante Fortaleza x Ceará no Clássico-Rei do Campeonato Cearense 2025
Foto: Thiago Gadelha/SVM

A derrota sofrida pelo Fortaleza para o Cruzeiro no último sábado (18) fez o Leão cair para a 19ª colocação na tabela da Série A do Brasileirão. O Tricolor do Pici está com 24 pontos em 28 rodadas, a sete pontos de sair da zona de rebaixamento.

O Diário do Nordeste apresenta abaixo três análises estatísticas feitas por diferentes instituições que apontam as probabilidades do Fortaleza ser rebaixado para a Série B do Brasileirão, a segunda divisão do Campeonato Brasileiro.

INFOBOLA

93%
Chance de rebaixamento do Fortaleza

  • 20. Sport: 99%
  • 19. Fortaleza: 93%
  • 18. Juventude: 91%
  • 17. Vitória: 43%
  • 16. Santos: 31%

“Para o cálculo das chances de classificação são considerados o mando de campo dos jogos e o retrospecto das equipes na competição. O sistema de cálculo permite comparar os clubes não apenas pela pontuação ou aproveitamento, mas também pela dificuldade dos jogos de cada equipe, avaliada em função dos adversários e do fator local”, diz o site.

GE

89,83%
Chance de rebaixamento do Fortaleza

  • 20. Sport: 99,59%
  • 19. Juventude: 96,64%
  • 18. Fortaleza: 89,83%
  • 17. Vitória: 60,95%
  • 16. Santos: 27,53%

As projeções são baseadas no modelo de "Expectativa de Gols" (xG), que utiliza dados de 4.759 jogos dos Brasileirões desde 2013 para calcular a probabilidade de cada finalização virar gol, considerando diversas variáveis, de acordo com matéria publicada no ge.

UFMG

90,4%
Chance de rebaixamento do Fortaleza

  • 20. Sport: 99,79%
  • 19. Fortaleza: 90,4%
  • 18. Juventude: 89,4%
  • 17. Vitória: 44,6%
  • 16. Santos: 34,8%

“Com os jogos sendo realizados, nós conseguimos medir e modular o perfil de cada time jogando como mandante e visitante. Usamos basicamente as porcentagens de vitórias, empates e derrotas nessas duas circunstâncias para os cálculos, dando um peso para o nível do adversário”, disse Gilcione Nonato, da UFMG, em entrevista ao Estadão, em 2023.

“Vencer um bom adversário ou perder para um rival ruim têm pesos maiores. Assim, com esses perfis estabelecidos, os projetamos sobre os jogos não realizados, por meio de três milhões de simulações a cada atualização do site”, completou.

Assuntos Relacionados
Foto de Marinho durante Fortaleza x Ceará no Clássico-Rei do Campeonato Cearense 2025

Jogada

Quais as chances de rebaixamento do Fortaleza na Série A? Veja probabilidades após 29ª rodada

Probabilidade foi atualizada depois do Leão perder para o Cruzeiro na Arena Castelão

Daniel Farias Há 8 minutos
Foto do Barcelona

Jogada

Barcelona x Olympiacos pela Liga dos Campeões: veja onde assistir, horário e escalações

Veja as informações sobre essa partida válida pela 3ª rodada da UEFA Champions League

Samir de Carvalho* Há 33 minutos
Foto de LeBron James em ação com a camisa do Los Angeles Lakers

Jogada

Jogos de hoje na NBA: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (21)

Confira jogos do basquete norte-americano transmitidos ao vivo da NBA 2025/2026

Daniel Farias Há 2 horas
Foto de Julian Alvarez e Rodrigo De Paul comemorando gol do Atlético de Madrid, que entra em campo nesta segunda-feira (14) e é capa dos Jogos de Hoje na TV

Jogada

Jogos de hoje na TV: veja onde assistir e horário das partidas de terça-feira (21)

Confira os jogos de futebol ao vivo desta terça-feira, dia 21 de outubro de 2025

Daniel Farias Há 2 horas

Jogada

Fortaleza BC vence o Botafogo e conquista 2º vitória no NBB com técnica Jelena Todorovic

Tricolor venceu jogando fora de casa

Redação 20 de Outubro de 2025

Jogada

Sem Lucero, Palermo terá que mudar ataque do Fortaleza contra o Flamengo

Centroavante está suspenso pelo 3º cartão amarelo

Brenno Rebouças 20 de Outubro de 2025