Rodriguinho é apresentado no Fortaleza e explica saída do Ceará: “Quero deixar para trás”

Reforço do Fortaleza, Rodriguinho foi apresentado pelo clube nesta quinta-feira (12). O atleta de 22 anos, revelado pelo América-MG, chega por empréstimo junto ao Cruzeiro. O atacante, que defendeu o Ceará na última temporada, comentou sobre sua saída do Alvinegro e explicou por que aceitou vestir a camisa do Tricolor.

“Eu não tive muitas oportunidades no Ceará. Mas acontece, é o futebol. Às vezes não é o estilo de jogo do treinador, não encaixa. Mas eu quero pensar no futuro, sabe? Quero deixar o Ceará para trás, já passou. Quero focar no Fortaleza. As coisas que ocorreram no Ceará não me favoreceram. As coisas não andaram lá e pronto”, afirmou.

“Agora quero focar aqui no Fortaleza. Acho que, no primeiro momento, fiquei um pouco receoso de fechar com o Fortaleza. Não por ser um clube ruim — pelo contrário —, mas por voltar ao estado do Ceará novamente. Às vezes a insegurança bate: ‘será que eu vou jogar?’. Mas sei que é um clube completamente diferente do Ceará, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E estou aqui para crescer com o Fortaleza”, completou.

O Fortaleza volta a campo no sábado (14), quando enfrenta o Ferroviário no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. A partida está marcada para 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.