Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Rodriguinho é apresentado no Fortaleza e explica saída do Ceará: “Quero deixar para trás”

Tricolor volta a campo no sábado, na semifinal do Cearense

Escrito por
Crisneive Silveira e Fernanda Alves jogada@svm.com.br
(Atualizado às 15:25)
Jogada
Legenda: Rodriguinho, jogador do Fortaleza.
Foto: Fernanda Alves/SVM

Reforço do Fortaleza, Rodriguinho foi apresentado pelo clube nesta quinta-feira (12). O atleta de 22 anos, revelado pelo América-MG, chega por empréstimo junto ao Cruzeiro. O atacante, que defendeu o Ceará na última temporada, comentou sobre sua saída do Alvinegro e explicou por que aceitou vestir a camisa do Tricolor.

“Eu não tive muitas oportunidades no Ceará. Mas acontece, é o futebol. Às vezes não é o estilo de jogo do treinador, não encaixa. Mas eu quero pensar no futuro, sabe? Quero deixar o Ceará para trás, já passou. Quero focar no Fortaleza. As coisas que ocorreram no Ceará não me favoreceram. As coisas não andaram lá e pronto”, afirmou.

“Agora quero focar aqui no Fortaleza. Acho que, no primeiro momento, fiquei um pouco receoso de fechar com o Fortaleza. Não por ser um clube ruim — pelo contrário —, mas por voltar ao estado do Ceará novamente. Às vezes a insegurança bate: ‘será que eu vou jogar?’. Mas sei que é um clube completamente diferente do Ceará, uma coisa não tem nada a ver com a outra. E estou aqui para crescer com o Fortaleza”, completou.

O Fortaleza volta a campo no sábado (14), quando enfrenta o Ferroviário no jogo de ida da semifinal do Campeonato Cearense. A partida está marcada para 16h30 (de Brasília), no Estádio Presidente Vargas.

Veja também

teaser image
Alexandre Mota

O que mudou no Fortaleza desde a estreia contra o Ferroviário; veja provável escalação

teaser image
Jogada

Fortaleza anuncia contratação do atacante Luiz Fernando; veja detalhes

teaser image
Jogada

Palmeiras aciona Fortaleza na CBF por dívida milionária referente a transferência de Gustavo Mancha

 

Assuntos Relacionados

Jogada

MP denuncia piloto Pedro Turra por homicídio doloso após morte de adolescente no DF

Jovem morreu após 16 dias internado

Redação Há 27 minutos
jogador

Jogada

Rodriguinho é apresentado no Fortaleza e explica saída do Ceará: “Quero deixar para trás”

Tricolor volta a campo no sábado, na semifinal do Cearense

Crisneive Silveira e Fernanda Alves Há 1 hora
Fortaleza anuncia contratação do atacante Luiz Fernando

Jogada

Fortaleza anuncia contratação do atacante Luiz Fernando; veja detalhes

Atacante de 29 anos chega em definitivo no Leão e já iniciou atividades no CT

Daniel Farias 12 de Fevereiro de 2026
Foto de Gustavo Mancha durante Flamengo x Fortaleza na Série A do Brasileirão

Jogada

Palmeiras aciona Fortaleza na CBF por dívida milionária referente a transferência de Gustavo Mancha

Além disso, o Verdão ainda recebeu a 1ª parcela referente ao repasse pela venda de Breno Lopes ao Coritiba

Redação 12 de Fevereiro de 2026
GB é uma das revelações do elenco do Vasco

Jogada

Técnico do Vasco explica escalação de GB mesmo com negociações com o Fortaleza

O jovem atacante atuou por 13 minutos na derrota para o Bahia

Alexandre Mota 12 de Fevereiro de 2026
Foto do momento em que torcedores invadem gramado para agredir jogadores durante jogo no Maranhão

Jogada

Torcedores invadem gramado e agridem jogadores durante jogo no Maranhão; veja vídeos

Jogo entre Moto Club e IAPE precisou ser encerrado por falta de condições de segurança

Daniel Farias 12 de Fevereiro de 2026