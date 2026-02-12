O que mudou no Fortaleza desde a estreia contra o Ferroviário; veja provável escalação

O Fortaleza reencontra o primeiro adversário da temporada de 2026 nas semifinais do Campeonato Cearense. No sábado (14), às 16h30, no estádio Presidente Vargas (PV), o time leonino encara o Ferroviário pelo jogo de ida. Em um intervalo de um mês, o Leão se transformou com as escalações.

O primeiro compromisso foi em 11 de janeiro e terminou empatado sem gols. Após uma semana de atividades, o técnico Thiago Carpini tinha um breve contato com um elenco com outras referências.

A formação escolhida foi o 4-3-3. Em campo: Brenno; Mancuso, Rodrigo, Cardona e Diogo Barbosa; Pierre, Sasha e Lucas Crispim; Moisés, Pochettino e Adam Bareiro. Da lista, dois já deixaram o Pici e acerta detalhes da saída.

Legenda: Escalação do Fortaleza no empate sem gols com o Ferroviário Foto: arquivo / SVM

O lateral-esquerdo Mancuso foi emprestado ao Estudiantes-ARG, enquanto o atacante Moisés foi vendido ao Santos, abrindo lacunas dentro do plantel. Além disso, o lateral-esquerdo Diogo Barbosa foi retirado dos planos da nova comissão técnica logo após a partida e agora negocia uma rescisão.

Sem zagueiros disponíveis, Rodrigo precisou atuar de zagueiro na ocasião. Os problemas na montagem da equipe fizeram então o técnico abrir mão do esquema e partir depois para o 3-5-2 no decorrer do Estadual.

Um novo Fortaleza

A expectativa é de que o Leão possa ampliar o leque de opções no novo embate com o Ferroviário. Nos últimos dias, por exemplo, diversos reforços foram contratados e devem ser regularizados até sexta-feira (13), ficando então disponíveis para a escalação. E aumentando o repertório da equipe.

Nomes como o lateral-esquerdo Gabriel Fuentes e os atacantes Luiz Fernando e Rodriguinho podem estrear com a camisa tricolor. Já outras peças devem ganhar mais minutos, com o atacante Vitinho.

O confronto com o Tubarão da Barra marca agora a ampliação desse plantel, que se encorpa com as chegadas. Com uma campanha invicta no Estadual, o Fortaleza sofreu apenas um gol, venceu quatro de sete jogos, mas ainda não convenceu com uma atuação mais consistente e de imposição. Por isso, se espera um novo recomeço, com uma identidade mais ofensiva no Clássico das Cores.

Uma possível formação inicial tem: Brenno; Brítez, Gazal e Cardona; Mailton, Pierre, Lucas Sasha e Lucas Crispim; Luiz Fernando, Pochettino e Adam Bareiro. A outra semifinal tem Ceará x Floresta.