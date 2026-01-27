Diário do Nordeste
Diogo Barbosa recusa proposta de rescisão e Fortaleza envia segunda alternativa de negociação

Fortaleza enviou uma segunda proposta e aguarda um posicionamento de Barbosa

Escrito por
Fernanda Alves fernanda.alves@svm.com.br
(Atualizado às 21:24)
Jogada
Legenda: Diogo Barbosa chegou ao Fortaleza sem custos
Foto: Foto: Mateus Lotif/FortalezaEC

O lateral-esquerdo Diogo Barbosa ainda não negociou a rescisão contratual com o Fortaleza. O Diário do Nordeste apurou que o Fortaleza apresentou uma primeira proposta para o atleta e o staff, sendo recusada pelos dois. Diante da negativa, o Tricolor de Aço já enviou uma segunda proposta e aguarda um posicionamento de Barbosa.

Em 2026, o atleta chegou a atuar em uma partida pelo Leão do Pici, na estreia do Campeonato Cearense, contra o Ferroviário. Após o duelo, o clube passou a negociar a saída do jogador e atualmente não tem lateral-esquerdo no elenco.

Diogo Barbosa chegou ao Fortaleza em 2025 como grande contratação. O vínculo dele com o Tricolor de Aço era até 2026, com opção de renovação por mais um ano. O lateral-esquerdo foi negociado sem custos ao clube. No Fortaleza, ele fez 34 jogos e marcou um gol.

 
