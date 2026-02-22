Vasco x Fluminense: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo (22) às 18h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), em partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O jogo de volta será no Maracanã, no dia 1º, ás 18 horas.

O Cruzmaltino se classificou como 2º colocado do Grupo A com 11 pontos e nas quartas de final, eliminou o Volta Redonda nos pênaltis em São Januário.

Já o Fluminense, foi líder do Grupo A com 15 pontos e superou o Bangu por 3x1 no Maracanã nas quartas.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere e Sportv

Prováveis Escalações

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Rojas (Marino); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy

Arbitragem

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza

Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho

VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga