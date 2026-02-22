Diário do Nordeste
Produtos
Páginas
Serviços
Projetos
Diário do Nordeste

Vasco x Fluminense: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela semifinal do Campeonato Carioca

Escrito por
Redação producaodiario@svm.com.br
Jogada
Legenda: O Vasco recebe o Fluminense pelo Campeonato Carioca
Foto: Matheus Lima/Vasco

Vasco e Fluminense se enfrentam neste domingo (22) às 18h, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro (RJ), em partida de ida da semifinal do Campeonato Carioca. O jogo de volta será no Maracanã, no dia 1º, ás 18 horas.

O Cruzmaltino se classificou como 2º colocado do Grupo A com 11 pontos e nas quartas de final, eliminou o Volta Redonda nos pênaltis em São Januário.

Já o Fluminense, foi líder do Grupo A com 15 pontos e superou o Bangu por 3x1 no Maracanã nas quartas.

Onde Assistir

A partida será transmitida pelo Premiere e Sportv

Palpites 

inter@

Prováveis Escalações

Vasco

Léo Jardim; Paulo Henrique, Cuesta, Robert Renan e Lucas Piton; Barros, Tchê Tchê e Rojas (Marino); Nuno Moreira, Andrés Gómez e Brenner.

Fluminense

Fábio; Samuel Xavier, Jemmes, Freytes e Renê; Martinelli, Bernal e Acosta; Canobbio, Serna e John Kennedy

Arbitragem

Árbitro: Jodis Nascimento de Souza
Assistentes: Rodrigo Figueiredo Henrique Corrêa e Carlos Henrique Alves de Lima Filho
VAR: Carlos Eduardo Nunes Braga

Assuntos Relacionados

Jogada

Vasco x Fluminense: onde assistir, palpites e prováveis escalações

Partida válida pela semifinal do Campeonato Carioca

Redação Há 55 minutos
jogador

Jogada

Tragédia na NFL: atleta é encontrado morto e liga se manifesta

Rondale Moore era wide receiver e tinha 25 anos

Redação Há 1 hora
torcedores

Jogada

Copa do Brasil: Fortaleza abre check-in e venda de ingressos para duelo contra o Maguary-PE

Equipes se enfrentam na próxima terça-feira (24)

Redação Há 1 hora
jogadores

Jogada

De virada, Norde Vôlei vence Montes Claros fora de casa e assume liderança da Superliga B

Equipe cearense volta a jogar no dia 3 de março, quando recebe o Apan/SC

Crisneive Silveira Há 2 horas
Atletas de Ceará e Floresta disputam bola pela semifinal do campeonato cearense

Jogada

Ceará x Floresta: veja horário, onde assistir, palpites e prováveis escalações

Com a vantagem construída no primeiro jogo, o Vovô pode perder por até dois gols de diferença que avança para a final do estadual

Samuel Conrado 22 de Fevereiro de 2026

Jogada

TV Verdes Mares transmite ao vivo Ceará x Floresta pelo Campeonato Cearense de 2026

A partida definirá o último finalista do Campeonato Cearense

Redação 22 de Fevereiro de 2026