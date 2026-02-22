Diário do Nordeste
De virada, Norde Vôlei vence Montes Claros fora de casa e assume liderança da Superliga B

Equipe cearense volta a jogar no dia 3 de março, quando recebe o Apan/SC

Escrito por
Crisneive Silveira crisneive.silveira@svm.com.br
(Atualizado às 14:21)
Jogada
Legenda: Norde Vôlei reassume liderança da Superliga B.
Foto: Thales Mendes/Montes Claros Vôlei

O Norde Vôlei é líder da Superliga B masculina. A equipe comandada por Marcelo Negrão retomou a ponta da tabela após vencer o Montes Claros e desbancar o grupo mineiro, que vinha com 100% de aproveitamento. O Carcará superou o adversário por 3 sets a 1, de virada, com as seguintes parciais: 25x14, 21x25, 22x25 e 22x25. O duelo, válido pela 11ª rodada da competição, ocorreu neste sábado (21), no Ginásio Tancredo Neves. A dupla já está classificada para os playoffs.

Os dois grupos somam 29 pontos em 11 partidas disputadas, com 10 vitórias e uma derrotada cada. A equipe cearense superou o adversário mineiro na média entre sets conquistados e perdidos, primeiro critério de desempate estabelecido. Ygor Ceará, ponteiro do Norde, falou sobre o duelo. 

“O Montes Claros veio com ritmo de saque e ataque muito grande no primeiro set, mas depois da minha entrada consegui ajudar minha equipe a estabilizar o passe e deixar o jogo mais aberto. São os dois melhores times do campeonato e o jogo foi muito parelho, digno da importância da partida. Muito feliz que o lado vencedor foi o nosso", afirmou. 

O Carcará volta a jogar no dia 3 de março, terça-feira. O duelo será contra o Apan/SC, no Ginásio Aécio de Borba, a partir das 20h (de Brasília). A equipe ainda enfrenta o Elase no último confronto desta fase. Vencedor e vice da Superliga B garantem vaga na elite nacional do vôlei brasileiro na próxima temporada.

